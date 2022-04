Craig Breen, reprezentant M-Sport Ford, pilotowany przez Paula Nagle’a, weźmie udział w asfaltowym rajdzie z mocnym nastawieniem ponownego zademonstrowania osiągów, jakie zaprezentował podczas otwarcia sezonu w Monte Carlo. Wówczas zajął trzecie miejsce za Sebastienem Loebem i Sebastienem Ogierem.

Tak dobrej formy nie był w stanie utrzymać podczas zimowego Rajdu Szwecji. Do tego zaliczył wypadek na trzecim odcinku specjalnym. Irlandczyk powrócił do jazdy kolejnego dnia, lecz wtedy to awaria na piętnastej próbie nie pozwoliła mu ukończyć etapu. Wznowił rywalizację w niedzielę ratując jeden punkt na Power Stage.

Po ośmiotygodniowej przerwie w mistrzostwach świata, Breen podkreślił, że czuje się pewnie po testach przed rajdem w Chorwacji. Aby przyzwyczaić się do warunków asfaltowych, na początku tego miesiąca wziął dodatkowo udział we włoskim Rajdzie Sanremo, który niestety zakończył się dla niego przedwcześnie po tym, jak w Fordzie Fiesta Rally2, którym dysponował, pojawił się problem z silnikiem.

- Nie mogę się doczekać Chorwacji, bardzo lubię ten rajd - powiedział Breen, który zajmuje siódme miejsce w klasyfikacji mistrzostw. - Wolę imprezy asfaltowe, więc naprawdę świetnie, że wracamy do Chorwacji.

- Mieliśmy naprawdę dobre testy w zeszłym tygodniu, wypracowałem niezłe wyczucie za kierownicą samochodu i byłem zadowolony ze wszystkiego co zrobiliśmy, więc zobaczymy, czy uda nam się utrzymać tempo, które pokazaliśmy w Monte, naszym ostatnim, częściowo asfaltowym rajdzie - dodał. - Oesy są podobne do tych z zeszłego roku, jest kilka nowych, ale większość jest stosunkowo taka sama.

- Mamy nadzieję, że razem jako zespół wykonamy pożądną robotę i przywieziemy do domu kilka dobrych punktów - zakończył.

W zeszłym roku Breen zajął ósme miejsce w Chorwacji. Reprezentując wówczas Hyundaia w uzyskaniu lepszego wyniku przeszkodziła mu przebita opona w i20 WRC.

Breen poprowadzi w ten weekend jedną z czterech Pum Rally1 zespołu M-Sport Ford. W barwach tej ekipy zadebiutuje Pierre-Louis Loubet, dołączając do stałych kierowców Gusa Greensmitha i Adriena Fourmauxa.

