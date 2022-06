Podwójne podium dla koreańskiego producenta w piątej rundzie Rajdowych Mistrzostw Świata stanowiło przełamanie w ich tegorocznej kampanii po trudnym początku sezonu 2022, gdy na oesach zadebiutowały samochody Rally1.

Po zwycięstwie w jednym z najbardziej wymagających rajdów szutrowych, pełniący rolę szefa Hyundai Motorsport - Julien Moncet nie może doczekać się wyprawy do Kenii.

- To, co zrobiliśmy na Sardynii, było wielką ulgą dla całego zespołu - powiedział Moncet. - Za nami ciężki początek sezonu, na który byliśmy spóźnieni z naszym autem, ale wreszcie wróciliśmy do gry.

- Owszem, mamy jeszcze wiele do zrobienia z samochodem i nie załatwimy wszystkiego przed Kenią. W każdym razie na Sardynii wszyscy dysponowali konkurencyjnymi maszynami i wiemy, jaka jest nasza pozycja w stawce - kontynuował.

- Liczymy na dobry wynik w Kenii i odrobienie kolejnych punktów do Toyoty. Już wcześniej wszyscy byliśmy bardzo zmotywowani, ale teraz poczucie to jest jeszcze silniejsze. Tak jak mówiłem, początek mistrzostw był trudny, ale nikt się nie poddał, wszyscy pozostaliśmy zmotywowani i widzieliśmy tego efekty we Włoszech - podkreślił.

Hyundai nie jest obcy w czołówce w Rajdzie Safarii. Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe w zeszłorocznej edycji prowadzili przez czternaście odcinków specjalnych, zanim problemy z zawieszeniem zatrzymały ich i20 Coupe WRC. Natomiast Ott Tanak i Martin Jarveoja zajęli wtedy trzecie miejsce. Szanse na zwycięstwo estońskiej załogi przekreśliła awaria wycieraczek ostatniego dnia zawodów.

Zespół z Alzenau przystępuje do szóstej rundy WRC 2022 ze stratą 39 punktów do lidera w klasyfikacji producentów, Toyoty.

W nachodzącym rajdzie w Hyundaiach i20 N Rally1 zasiądą Ott Tanak i Martin Jarveoja, Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe oraz Oliver Solberg i Elliott Edmondson.

