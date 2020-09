Duże oczekiwania M-Sport Ford

Mistrzostwa Świata zostały wznowione od Rajdu Estonii niespełna dwa tygodnie temu. Natomiast na najbliższy weekend (18-20 września) zaplanowano już kolejną rundę WRC.

Po ostatnim rajdzie M-Sport już nie wracał do swojej bazy w Cumbrii. Zespół pojechał od razu do Turcji. Fiesty WRC zostały przejrzane i przygotowane do startu już na miejscu w parku serwisowym.

By sprostać wyzwaniom piątej rundy, w autach zamontowano m.in. nowe zawieszenie oraz dostosowano pakiet układu chłodzącego pod kątem wysokich temperatur, jakie panują w Turcji. Fiesty zostały też odpowiednio wzmocnione ze względu na mocno dziurawe i kamieniste odcinki specjalne.

Zespół w składzie Esapekka Lappi/Janne Ferm, Temmu Suninen/Jarmo Lehtinen oraz Gus Greensmith/ Elliott Edmondson, spodziewa się walki o dobre rezultaty.

- Jesteśmy pewni dobrego wyniku w Turcji - powiedział szef zespołu, Richard Millener. - Fiesta udowodniła swoją wytrzymałość i osiągi, jeśli chodzi o to wydarzenie, a nasi kierowcy są wstanie powalczyć o dobre rezultaty. Estonia nie była rajdem dla nas, ale Turcja stanowi zupełnie inne wyzwanie i sądzę, że mamy spore szanse. Wszyscy nasi trzej kierowcy notowali tu dobre wyniki i jestem pewien, że będziemy godnymi rywalami

- Chciałbym również skorzystać z okazji, aby pochwalić nasz zespół inżynierów, techników, kierowców ciężarówek i koordynatorów logistycznych. Podróż z Estonii do Turcji w ciągu kilku dni nie była łatwa, ale każdy z nich stanął na wysokości zadania. Wszyscy pokazali ducha, z którego jesteśmy dumni w M-Sporcie i mam nadzieję, że ich ciężka praca zostanie nagrodzona dobrym wynikiem - dodał.