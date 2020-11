Dystans do kalendarza WRC 2021

FIA i Promotor WRC niedawno ujawnili harmonogram liczący dwanaście rund, z sześcioma imprezami rezerwowymi na wypadek, gdy któreś z pierwotnie zaplanowanych wydarzeń zostanie odwołane.

Zapytany o swoje przemyślenia, Adamo powiedział serwisowi DirtFish: - Kalendarz jest fajny. Dobrze, że go mamy. Jednak sytuacja rozwija się tak szybko. Nie wiem, co będzie działo się przez następne dwa tygodnie. Czytajcie gazety!

- Odłóżmy go na bok. Wstawiliśmy do niego Kenię, bo ma kontrakt, ale nikt nie wie co się wydarzy - kontynuował. - Przyjrzyjmy się, które z planowanych imprez w tym roku doszły do skutku, a które pojawiły się nieoczekiwanie. Czy w marcu, kiedy opuszczaliśmy Meksyk, pomyślałeś, że możemy mieć Estonię, Monzę oraz Ypres? Na tym polega piękno adaptacji i ludzi pracujących razem, unikających p********* polemiki.

- Musimy współpracować i powiedzieć, że nawet w środku tego g****, kiedy ludzie na całym świecie umierają, gdzie toczy się wojna gospodarcza, działamy razem i odkrywamy niesamowite zawody.

- Przepraszam, jeśli się nudzę, ale kiedy ludzie pytają mnie „Czy jesteś zadowolony z kalendarza?” Z jakiego p********** kalendarza?

- Daty są podane i możemy pracować nad planowaniem. Jednak co z Monte Carlo? Jesteś pewny, że się odbędzie? Obecnie jest to czerwona strefa, więc o czym my rozmawiamy?

Sezon 2021 otwiera rajd w Monte Carlo w dniach 21- 24 stycznia. Następnie obejmuje Szwecję, Chorwację, Portugalię, Włochy, Kenię, Estonię, Finlandię, Wielką Brytanię, Chile, Hiszpanię i Japonię.

Imprezy rezerwowe to Akropol, Ypres, Turcja, Argentyna, Monza i Łotwa. Będą w gotowości, aby zająć miejsce któregokolwiek z dwunastu powyższych rajdów, jeśli dane wydarzenie zostanie odwołane z powodu problemów wynikających z pandemii koronawirusa.