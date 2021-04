Piątkową część rywalizacji w Chorwacji zamykał ponowny przejazd odcinka Pecurkovo Brdo-Mreznicki Novaki. Dzień zwycięstwem zakończyli Sebastien Ogier i Julien Ingrassia - był to ich oesowy triumf numer 600 w światowym czempionacie. Ott Tanak i Martin Jarveoja stracili 1,2 s. 0,2 s dłużej jechali Neuville i Wydaeghe.

Po przejechaniu niemal 100 kilometrów na czele trzeciej rundy sezonu widnieją Neuville i Wydaeghe. Belgowie wygrali trzy z ośmiu rozegranych odcinków. Ogier i Ingrassia [+7,7 s] byli najszybsi na czterech próbach. Na ostatniej minęli swoich zespołowych kolegów - Elfyna Evansa i Scotta Martina. Dwie Toyoty dzielą jedynie 0,3 s.

- Mieliśmy mały moment. Chciałem cisnąć, ale na hamowaniu straciłem przyczepność. Wszystko pod kontrolą - przyznał Neuville.

- Fajne statystyki. Cieszymy się z walki. Samochód po południu był lepszy. Wciąż długa droga przed nami. Widziałem ślady. Thierry miał przygodę - przekazał Ogier.

- Przez cały dzień byliśmy blisko. Nie było to idealne popołudnie, jednak złe też nie. Są rzeczy które można poprawić przed jutrem - wyjaśnił Evans.

Niespełna 24 s za podium znajdują się Tanak i Jarveoja. Estończycy wygrali jeden odcinek, ale na pozostałych regularnie przegrywali z czołową trójką. Piątkę zamyka trzecia załoga fabrycznego zespołu Hyundaia - Craig Breen i Paul Nagle [+54,8 s].

- Z pewnością trochę się poprawiliśmy i to ważne. To trudny rajd i ciężko być na limicie. Zrobiłem, co mogłem - skomentował Tanak.

- Są rzeczy, które trzeba będzie zmienić w samochodzie. Przetrwaliśmy - powiedział Breen.

W wewnętrznym pojedynku M-Sportu lepsi są ci mniej doświadczeni - Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul trzymają Gusa Greensmitha i Chrisa Pattersona na dystans 7 s. 9,8 s za drugą Fiestą WRC są Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais.

- Jestem bardzo szczęśliwy. Jest cudownie. Samochód świetnie się prowadz, a oesy są szalone. Próbuję poprawiać tempo i zyskiwać pewność siebie - mówił niezmiennie rozentuzjazmowany Fourmaux.

- Nie najlepszy oes, ale jesteśmy tutaj - stwierdził Greensmith.

- Myślałem, że będziemy tu szybsi - przyznał Loubet.

- Wzloty i upadki. Popełniłem błędy i nie jest łatwo utrzymać pewność siebie. Zostało jeszcze sporo rajdu - przypomniał Katsuta.

W WRC 2 na czele przenocują Mads Ostberg i Torstein Eriksen, jednocześnie dziesiąta załoga klasyfikacji generalnej Rajdu Chorwacji. Norwegowie mają w zapasie 7,8 s nad Nikołajem Griazinem i Konstantinem Aleksandrowem. Podium uzupełniają Teemu Suninen i Mikko Markkula [+52,5 s].

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak toczą zażarty bój o zwycięstwo w WRC 3. Na ostatniej próbie dnia najlepsi byli Emil Lindholm i Mikael Korhonen. Yohan Rossel i Alexandre Coria wygrali z polską załogą o 2,3 s i odebrali jej prowadzenie. Różnica wynosi jedynie 2,2 s. Za Kajetanowiczem plasują się Niki Mayr-Melnhof i Leopold Welsersheimb [+27,9 s].

Jutro załogi przejadą kolejne osiem odcinków. Pierwszy z rusza o godzinie 8:29.