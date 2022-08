Pierwszy dzień rywalizacji na belgijskich oesach zakończył się powtórnym przejazdem oesu Langemark. Blisko 9 kilometrów najszybciej pokonali Neuville i Wydaeghe - liderzy rajdu. Załoga Hyundaia o 1,9 s pokonała zespołowych kolegów - Otta Tanaka i Martina Jarveoję. Esapekka Lappi i Janne Ferm byli gorsi o 2 s.

Po ośmiu odcinkach i 97 kilometrach przewaga Neuville'a nad Tanakiem wynosi 2,5 s. Elfyn Evans i Scott Martin tracą 13,7 s, a ich czas obciąża 10-sekundowa kara za zbyt późny wjazd na PKC przed ostatnią próbą.

- Popołudnie jest zupełnie inne. Samochód dużo lepiej się prowadzi. Możemy być zadowoleni. Nasi szpiedzy pogodowi również wykonali świetną pracę - podsumował Neuville.

- Dzień był o wiele lepszy, niż się spodziewaliśmy. Wczoraj nie sądziliśmy, że będziemy w walce. Mamy zaskakująco dobrą pozycję - przekazał Tanak.

- To nie było świetne popołudnie. Mieliśmy też kapcia, no i musieliśmy użyć deszczowej opony - powiedział Evans.

Lappiemu brakuje do podium 23,6 s. Craig Breen i Paul Nagle tracą do niego 18,8 s. Szóste miejsce należy do Gusa Greensmitha i Jonasa Anderssona [+1.34,5]. Siódmi są Oliver Solberg i Elliott Edmondson [+2.01,2], a ósmi Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+2.09,5].

- Oes był dobry. Czysty przejazd, bez błędów. Cały dzień był przyzwoity, choć dobór opon na popołudnie nie był najlepszy - analizował Lappi.

- Jeden z najgorszych dni na Ypres. Spodziewaliśmy się deszczu, ale przez całą pętlę nie spadła praktycznie kropla - martwił się Breen.

- Wszyscy mają podobnie, zwłaszcza ci, którzy wzięli opony deszczowe - przyznał Greensmith.

- Nadal mamy problemy ze skrzynią biegów. Straciliśmy bardzo dużo czasu - narzekał Solberg.

- Jestem zadowolony z poranka, szkoda tego deszczu. Po południu popełniliśmy błąd z oponami. Pogoda jest nieprzewidywalna - mówił Fourmaux.

Dwie pozostałe pozycje w dziesiątce należą do najszybszych załóg WRC 2. Stephane Lefebvre i Andy Malfoy [+3.41,4] mają w zapasie 15,5 s nad Andreasem Mikkelsenem i Torsteinem Eriksenem. Podium kategorii kompletują Yohan Rossel i Valentin Sarreaud [+28,6 s].

- Czysty dzień. Wyczucie było dobre, bez wielkiego ryzyka - stwierdził Lefebvre.

Jan Cerny i Tom Woodburn prowadzą w WRC 3. Przewaga nad Zoltanem Laszlo i Tamasem Kurtim przekracza 4 minuty.

Kolejne osiem odcinków znajduje się w programie sobotniej części rajdu. Pierwszy ruszy o godzinie 10:13.