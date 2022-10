Piątkowy etap zakończył się powtórnym przejazdem próby Riba-Roja. Czołową trójkę blisko 14-kilometrowego oesu utworzyli: Ogier i Veillas, Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen [+1,2 s] oraz Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais [+3,1 s].

Po pierwszym etapie i prawie 119 nakręconych kilometrach na czele są Ogier i Veillas. Przewaga nad zespołowymi kolegami i nowymi mistrzami świata: Rovanperą i Halttunenem wynosi jedynie 4,8 s. Pozycję w trójce zachowują Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+12,5 s].

- Dobry dzień i jestem bardzo zadowolony. Wyczucie w samochodzie było dobre. Jutro nadal będziemy cisnąć, a walka będzie bardziej fair - zapowiedział Ogier.

- Nie mamy wystarczającej prędkości. Nie mogę cisnąć do maksimum. Samochód chwilami się ślizga. Jest niełatwo. Trudno o poprawę. Spodziewaliśmy się też większego deszczu - wyjaśniał Neuville.

Otta Tanaka i Martina Jarveoję dzieli od podium 7,5 s. Nad kolegami z Hyundaia: Danim Sordo i Candido Carrerą [+50,9 s] mają w zapasie ponad pół minuty. Szósta pozycja należy do Elfyna Evansa i Scotta Martina [+1.01,2], a siódma do Craiga Breena i Paula Nagle [+1.03,7].

- Ponownie straciliśmy hybrydę. Obawiałem się też trochę pogody - przekazał Tanak.

- Celem jest zbliżenie się do tych z przodu. Dziś najpierw straciliśmy czas rano, a potem przytrafił się kapeć. Staram się cieszyć się rajdem. Będziemy cisnąć do końca - stwierdził Sordo.

- Spodziewaliśmy się tutaj trochę innych warunków. Było jednak sucho. Zdarza się. Straty i tak ponieśliśmy na poprzednim - powiedział Evans.

- Wzloty i upadki. Rano było kiepsko. Popołudnie okazało się lepsze. Mam problemy z kontrolą przodu. Generalnie najważniejsze jest to, że przejechaliśmy cały dzień - przyznał Breen.

Takamoto Katsuta i Aaron Johnston przenocują na ósmej pozycji [+1.28,6]. Tylko 2,7 s za nimi są Adrien Fourmaux i Alexandre Coria. Dziesiątkę zamykają Gus Greensmith i Jonas Andersson [+1.38,8].

- Na początku czułem się bardzo dobrze. Jednak w końcówce jest sporo cięć i chciałem ich uniknąć. Mam nadzieję, że jutrzejsze odcinki będą dla mnie lepsze - komentował Katsuta.

- Trudny dzień, ale jestem zadowolony z drugiej pętli - opowiadał Fourmaux.

- Mieliśmy kilka momentów w końcówce. Starałem się po prostu poprawić - opisywał Greensmith.

W WRC 2 prowadzą Teemu Suninen i Mikko Markkula. Finowie wygrali połowę z ośmiu rozegranych oesów i mają w zapasie 12,7 s nad Nikołajem Grazinem i Konstantinem Aleksandrowem. Trójkę uzupełniają Yohan Rossel i Arnaud Dunand [+16,7 s].

Trudny dzień mają za sobą polskie załogi. Kandydaci do końcowego lauru w WRC 2: Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak widnieją na siódmym miejscu [+1.11,5]. Najlepszy rezultat dnia to szósty czas na OS5. Przygoda na OS6 kosztowała dodatkowe 20 s. Najgroźniejsi rywale w kontekście walki o tytuł: Emil Lindholm i Reeta Hamalainen są 11 s przed Polakami.

- Podsumowując dzień, powiem, że jedzie mi się dobrze, ale nie bardzo dobrze - stwierdził Kajetanowicz. - Przed rajdem wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie i w którymś momencie będziemy musieli zaryzykować. Podjąłem takie ryzyko i niestety znaleźliśmy się na chwilę poza drogą, trochę nas to kosztowało, ale najważniejsze, że jedziemy dalej. Nadal szukam najlepszych ustawień i staram się poprawić swoją jazdę. To naprawdę trudne, kiedy nie czujesz wszystkiego tak dobrze, jakbyś chciał, a przy tak mocnej obsadzie i niewielkich różnicach, każdy najdrobniejszy błąd kosztuje bardzo dużo. To jednak nie koniec rajdu, przed nami jeszcze dwa dni ścigania, a ja cieszę się, że tutaj jesteśmy. Naprawdę kocham, to co robię i z wiarą patrzę na to, co możemy zrobić jutro.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zamykają dziesiątkę kategorii [+1.46,3]. W „top 10” byli dwukrotnie. Zdecydowanie najlepiej spisali się podczas pierwszego przejazdu najdłuższej piątkowej próby: Les Garrigues Altes. Zmieścili się wtedy na podium WRC 2.

Daniel Chwist i Kamil Heller ukończyli pierwszy etap ze stratą niespełna 7 minut do Suninena.

W WRC 3 prowadzą Lauri Joona i Mikael Korhonen. Jan Cerny i Petr Cernohorsky tracą 19,7 s.

W sobotnim programie widnieje siedem odcinków. Rywalizacja ruszy o godzinie 8:44.

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Skoda Fabia Rally2 evo
Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Skoda Fabia Rally2 evo

