Szwed wystartuje w Arctic Rally Finland (26-28 lutego). Zasiądzie za kierownicą Skody Fabii Rally2 evo. Auto będzie pochodziło ze stajni, której jest współwłaścicielem - EKS JC. Pilotem będzie Emil Bergkvist.

Za sobą ma serię okazjonalnych startów w mistrzostwach świata, a ten ostatni zaliczył w 2006 roku. Wystartował wówczas fabryczną Skodą Fabią WRC w Rajdzie Niemiec, w którym zajął jedenaste miejsce. W sezonie 2004 wygrywał rywalizację w klasie N4 w Rajdzie Katalonii i Rajdzie Szwecji.

W tym sezonie jego główny program to seria Extreme E, a rok rozpoczął od startu w Rajdzie Dakar (Yamaha YXZ1000R/X-Raid).

- Przez całe życie rajdy są moją pasją, a wyjazd na Arctic Rally Finland to kolejne spełnione marzenie z mojej listy życzeń - powiedział Ekstrom. - W 2021 roku postawiłem na serię Extreme E, która wymaga rozległej wiedzy i umiejętności jazdy po różnych nawierzchniach. Arctic Rally Finland to dla mnie idealne wydarzenie, do utrzymania formy, przejechania setek kilometrów po lodzie i śniegu oraz świetna okazja by odnowić pasję do rajdów.

Impreza z bazą w Rovaniemi będzie stanowiła zupełnie inne wyzwanie niż Dakar, ale Ekstrom mierzy wysoko: - Z pewnością będzie to świetna zabawa, ale każdy kto mnie zna wie, że lubię wygrywać i zamierzam włączyć się do walki z regularnymi zawodnikami tej klasy, chociaż wiem, że spędzili dużo więcej czasów w rajdach. Wcześniej zaliczymy kilka dni testów.