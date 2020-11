Belgia miała być gospodarzem najbliższej rundy WRC 2020. Ypres Rally, który trafił do przebudowanego kalendarza mistrzostw został jednak odwołany. To oczywiście z powodu pandemii koronawirusa i rosnących zakażeń Covid-19 w tym kraju.

W rezultacie Evans przed planowanym finałem sezonu w przyszłym miesiącu w Monzy (4-6 grudnia), ma 14-punktową przewagę nad swoim najbliższym rywalem, kolegą z zespołu Toyoty - Sebastienem Ogierem. Natomiast do zdobycia pozostało jeszcze maksymalnie trzydzieści punktów. Trzeci w klasyfikacji ze stratą 24 oczek jest Thierry Neuville. Matematyczne szanse na obronę tytułu ma jeszcze Ott Tanak.

- Bardzo szkoda, bo wiem, że belgijscy organizatorzy włożyli ogromny wysiłek, aby wprowadzić swoje wydarzenie do kalendarza WRC i naprawdę nie mogliśmy doczekać się wyzwań, jakie stawiają odcinki specjalne wokół Ypres - powiedział Evans. - Teraz kontynuujemy naszą pracę, aby jak najlepiej przygotować się na Monzę.

Odwołanie rajdu w Belgii niekoniecznie może działać na korzyść Evansa i jego pilota Scotta Martina.

- Można spojrzeć na to z dwóch stron - zauważył. - Gdybym miał jakieś kłopoty, pozostałby jeszcze jeden rajd do odrobienia strat. Teraz, gdyby coś poszło nie tak we Włoszech, to koniec, bowiem nie będzie możliwości odzyskania punktów.

- Z drugiej strony oczywiście jestem o krok bliżej zdobycia tytułu. Jednak tak naprawdę wszystko może się jeszcze zdarzyć podczas ostatniej imprezy, zakładając, że zostanie puszczony cały rajd w Monzy i będzie dostępna pełna liczba punktów, czego oczekujemy.

W tym roku, do tej pory, odbyło się sześć rund mistrzostw świata. Evans wygrał dwie, w pozostałych nie był niżej niż na czwartym miejscu.

- Muszę spisać się jak najlepiej. W mojej opinii, przy obecnej sytuacji punktowej, kwestia mistrzostwa pozostaje otwarta. Pojedziemy do Monzy chcąc walczyć o zwycięstwo w rajdzie - zakończył.