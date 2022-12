Elfyn Evans w tegorocznych mistrzostwach świata nie zrealizował swoich ambicji.

Walcząc o tytuł do samego końca, kiedy to ostatecznie musiał uznać wyższość Sebastiena Ogiera w dwóch poprzednich sezonach, przed kampanią 2022 sugerowano, że będzie to rok Evansa.

33-latek nie był jednak w stanie wejść na swój najlepszy poziom, a do głosu doszedł za to jego kolega z Toyoty - Kalle Rovanpera, który założył mistrzowską koronę.

W kilku rajdach Evans przyznał, że nie spełnił swoich oczekiwań pomimo ciężkiej pracy, aby poczuć się jak najlepiej za kierownicą GR Yarisa Rally1.

Szef zespołu Toyota Gazoo Racing WRT - Jari-Matti Latvala nie uważa jednak, że jego zawodnika powstrzymywał w tym sezonie brak szybkości.

- Elfyn w kontekście technicznym jest bardzo dobry, wie wszystko o tym samochodzie - powiedział Latvala serwisowi DirtFish. - Jest bardzo analityczny.

- Rozmawialiśmy z nim przed Rajdem Japonii i tak, nie był w stanie uzyskać pewności siebie w samochodzie w tym roku. Faktycznie było mniej opcji w kontekście możliwości ustawień, jako że mamy więcej ograniczeń.

- Myślę jednak że tutaj [red. Rajd Japonii] udowodnił, że jest szybki - dodał.

Latvala uważa, że Evans sam się powstrzymuje przed notowaniem lepszych rezultatów.

- Musi się bardziej zrelaksować. Spodziewam się, że to najważniejsza kwestia - wskazał Fin. - Czasami za dużo myśli. Ma natomiast wszystko, aby odnieść sukces w przyszłym roku.

Evans nie odpuszcza i ciężko pracuje z inżynierami Toyoty, aby znaleźć jak najlepsze porozumienie z Yarisem na sezon 2023.

Dyrektor techniczny Toyoty - Tom Fowler nie ukrywa, że zespół czuje presję w aspekcie sprawienia aby Evans odnalazł się w ich aucie, zwłaszcza po wszystkich sukcesach, jakie zapewnił stajni w ostatnich latach.

- To jest naprawdę ważne nie tylko z punktu widzenia zespołu, ale także z perspektywy osobistej - powiedział Fowler dla DirtFish.

- Sukces, jaki zapewnił nam Elfyn, gdy dołączył do ekipy, w sezonach 2020 i 2021, kiedy startował samochodem z 2017 roku, był niesamowity - kontynuował.

- Dwukrotnie stawiał Sebastiena Ogiera pod presją aż do samego końca kampanii, zdobywając ogromną liczbę punktów i odnosząc zwycięstwa w rajdach. Pomógł nam w sięgnięciu po dwa tytuły w mistrzostwach producentów i m.in. dlatego chcemy, aby wrócił do tamtej formy - podkreślił. - W pełni akceptujemy, że w tym zagadnieniu nie chodzi tylko o niego, a o fakt, że nie odpowiada mu samochód. Mówiąc to, auto jest bardzo szybkie, ale kwestia ta nie ma znaczenia w momencie, gdy nie jest odpowiednie dla niego.

