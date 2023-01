Czeski powód do dumy

Eric Cais za kierownicą nowej Skody Fabii RS Rally2 zdobył czwarte miejsce w WRC 2 i dwunaste w generalce Rajdu Monte Carlo otwierającego tegoroczne mistrzostwa świata. Na swoje konto zapisał trzy zwycięstwa oesowe oraz trzecie miejsce w kategorii WRC 2 Challenger.

Kolejnym przystankiem Czecha w programie startów w mistrzostwach świata jest kwietniowy Rajd Chorwacji. Dlatego teraz swoje skupienie skierował już na wcześniejszy występ, inauguracyjną rundę ERC 2023. Jest jednym z faworytów portugalskiego Rally Serras de Fafe (10-12 marca).

- Jestem naprawdę szczęśliwy z takiego wyniku w nowym samochodzie, to był dla nas duży krok - mówił 23-latek o swoim występie w Monte Carlo. - Wyczucie samochodu było perfekcyjne, choć muszę jeszcze nieco bardziej się do niego przyzwyczaić. W każdym razie to niesamowite być Czechem w czeskim samochodzie. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem to auto, prezentowało się niesamowicie. Cieszę się, że mogę nim jeździć.

Cais startował w Rajdzie Monte Carlo już po raz drugi z Petrem Tesinskym.

- Owszem nie pojawił się śnieg, ale to nadal było wyzwanie ze względu na prędkość jaką wszyscy narzucili, ponieważ dostępna przyczepność pozwalała cisnąć jak diabli. Naprawdę podobał mi się ten rajd, wykonaliśmy dobrą robotę i nie możemy doczekać się kolejnego startu - przekazał.

W odniesieniu do portugalskiej rundy Rajdowych Mistrzostw Europy, dodał: - To będzie dla mnie pierwszy raz w nowej Skodzie na szutrze, a więc okazja do zdobycia kolejnego doświadczenia.

- Fafe to wspaniały rajd z piękną przyrodą wokół i naprawdę lubię tam jeździć, zwłaszcza na tych kultowych oesach, z dużą hopą [na próbie Lameirinha]. Po zaliczeniu tego wydarzenia w zeszłym roku wiem już, jak prezentuje się przyczepność przy złej pogodzie. Tam wszystko jest niesamowite - zakończył.

Video: Rajd Monte Carlo 2023 - Podsumowanie rywalizacji w WRC 2