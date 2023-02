Impreza niespodziewanie dołączyła do harmonogramu światowego czempionatu w 2020 roku. Estońscy organizatorzy pomogli wznowić rywalizację w istotnie zakłóconym przez pandemię koronawirusa sezonie.

Świetne opinie od kierowców, zespołów i FIA pozwoliły Estończykom na kontrakt z promotorem na kolejne lata. Ten wygasa po tegorocznej edycji.

Pytania o przyszłość rajdu pojawiły się po tym, jak ogłoszono, że w 2024 roku do harmonogramu WRC awansowany zostanie Rajd Łotwy, obecnie jako Rajd Lipawy część FIA ERC.

Urmo Aava, dyrektor Rajdu Estonii, przyznał, że rozmowy dotyczące lat 2024-2026 nadal trwają i niewykluczone, że w jednym z wymienionych sezonów do miast Tartu i Otepaa nie przyjedzie światowa, ale europejska czołówka.

- Szukamy możliwości dla długoterminowego planu i pracujemy obecnie nad latami 2024-2026 - powiedział Aava w rozmowie z serwisem Delfi. - W planach mieliśmy przygotowanie rundy WRC w każdym z tych trzech sezonów, ale możliwe, iż podczas jednego z nich będziemy mieli mistrzostwa Europy. Decyzja nie została jeszcze podjęta.

Poproszony o komentarz do sukcesu łotewskich sąsiadów, Aava odparł:

- WRC na Łotwie to świetna wiadomość. Promotor chciał, by najlepsi organizatorzy z ERC mogli awansować do WRC. Łotysze pracowali od dłuższego czasu i w pełni na to zasłużyli. Im bardziej popularne rajdy na Łotwie, tym lepiej także dla nas. Są dla nas ważnym rynkiem. Obyśmy w niedalekiej przyszłości zobaczyli na najwyższym poziomie więcej łotewskich kierowców.

Tegoroczna edycja Rajdu Estonii odbędzie się w dniach 21-24 lipca.

