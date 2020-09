Estonia zasługuje na miejsce w WRC

Sezon w WRC, podobnie jak w wielu innych seriach motorsportowych, został zakłócony przez pandemię koronawirusa. Rywalizację w światowym czempionacie wstrzymano w połowie marca po Rajdzie Meksyku. Niemal każdego kolejnego tygodnia pojawiały się informacje o odwołaniu lub przełożeniu którejś z zaplanowanych rund.

W tych wyjątkowych okolicznościach FIA oraz promotor WRC postanowili włączyć do harmonogramu Rajd Estonii. Impreza w regionie Valga znana była rajdowym władzom. Ekipy fabryczne regularnie zjeżdżały do Tartu i Otepää, aby potrenować przed Rajdem Finlandii. W 2019 roku Rajd Estonii był oficjalnym wydarzeniem promocyjnym WRC.

Rundę mistrzostw świata przeprowadzono z zachowaniem specjalnego protokołu bezpieczeństwa. Liczbę kibiców ograniczono, a park serwisowy został odizolowany, nawet od części mediów. W powszechnej opinii rajd zorganizowany był bardzo dobrze.

Richard Millener z M-Sport Ford WRT przyznał, że Estonia zaprezentowała poziom, z którym porównywane będą teraz wszystkie rundy WRC.

- Z całą pewnością udowodnili, że zasługują na miejsce w kalendarzu i sądzę, iż staną się wzorem dla wszystkich przyszłych rund - powiedział Millener. - Organizatorzy dostarczyli nam w ten weekend naprawdę niesamowity rajd. Patrząc na to ile mieli czasu i co udało im się osiągnąć, jest to bardzo imponujące, zwłaszcza gdy mamy w pamięci wszystkie obecne ograniczenia.

- Brakowało mi trochę kibiców i dla nich też chciałbym wrócić. Wszyscy wiemy jaką pasję mają estońscy fani.

Wyrazy uznania pod kierunkiem organizatorów przekazał również Andrea Adamo, szef Hyundaia, wywożącego z Estonii dublet.

- Według mnie Estonia zasługuje na rundę mistrzostw świata bardziej niż inne kraje, w których aktualnie się ścigamy - powiedział Adamo. - Jestem zachwycony pracą wykonaną przez organizatora oraz rząd. Nie mieli zbyt dużego doświadczenia, po które mogliby sięgnąć, więc tym bardziej należy powiedzieć, że wykonali świetną robotę. Jestem szczęśliwy z tego powodu.

- Musimy być wdzięczni temu krajowi, który okazał się na tyle odważny, by zorganizować to wydarzenie i pozwolił nam wrócić do rywalizacji - zakończył Andrea Adamo.

Rajd Estonii wygrali Ott Tanak i Martin Jarveoja, przed Craigem Breenem i Paulem Nagle oraz Sebastienem Ogierem i Julienem Ingrassią.