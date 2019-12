Evans i Ogier w Toyocie?

Szef zespołu Toyoty - Tommi Makinen odrzucił spekulacje, że już podpisał kontrakt z obydwoma kierowcami, ale wg motorsport.com/autorsport.com, komunikat spodziewany jest w najbliższych dniach.

Toyota Gazoo Racing została zmuszona do mocnego zrewidowania swojego składu po niespodziewanym przejściu tegorocznego mistrza świata - Otta Tanaka, do Hyundaia.

Evans odwiedził siedzibę TGR pod koniec ubiegłego miesiąca i przyjmuje się, że zaakceptował warunki, jakie mu zaproponowano za starty w Yarisie WRC w sezonie 2020.

Uważa się, że Ogier również prowadzi rozmowy z Toyotą, na wypadek, gdyby Citroen faktycznie odszedł z WRC. Doniesienia o francuskim producencie nabierają bowiem na sile.

Inną opcją dla Ogiera byłby oczywiście powrót do M-Sportu.

- Nie mamy nic do powiedzenia - przekazał Tommi Makinen. - Szczerze, jeszcze nic nie zrobiliśmy. Teraz, ze względu na dramat, który rozgrywa się w Australii (pożary w Nowej Południowej Walii i odwołanie rajdu) to zakłóciło nieco nasze dyskusje.

- Jak tylko ustalimy coś na sto procent, poinformujemy o tym. Mam nadzieję, że to potrwa nie dłużej niż do końca nadchodzącego tygodnia.

Mówiąc o Evansie, przekazał: - Jasne, że go obserwowaliśmy i jesteśmy nim bardzo, bardzo zainteresowani.

Zapytany natomiast jak bardzo skłania się ku Ogierowi w przypadku odejścia Citroena, dodał: - Zobaczymy. Nie wiemy co się dzieje. To bardzo niepokojące doniesienia, ale jeśli to prawda, nic nie jest pewne. Potrzebujemy producentów dla dobra tych mistrzostw.

19-letni Kalle Rovanpera ma zasiąść w przyszłym roku za kierownicą trzeciego Yarisa WRC. Czwarte auto otrzyma Takomo Katsuta na wybrane rundy.

W przypadku składu Toyoty Ogier-Evans-Rovanpera, kontraktów z japońskim producentem nie przedłużą Jari-Matti Latvala i Kris Meeke.

Jeśli Citroen odejdzie, zdecydowanie zmniejsza się ilość dostępnych miejsc w stawce. Również tacy kierowcy jak Hayden Paddon, Craig Breen, Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen, czy Mads Ostberg mogą starać się o umowę z M-Sportem.