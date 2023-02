Kierowca Toyota Gazoo Racing nie stał na najwyższym stopniu podium od szesnastu miesięcy. Ostatni triumf Evans odniósł w Rajdzie Finlandii w 2021 roku, jeszcze przed wprowadzeniem hybrydowych samochodów Rally1.

Szwecja była w przeszłości terenem, gdzie Walijczyk prezentował wysokie tempo. Wygrał tam w 2020 roku, w swoim drugim rajdzie dla Toyoty, a także zajmował drugie miejsce w zeszłym roku, zanim ostatniego dnia musiał się wycofać z powodu wypadku.

- Oczywiście odnieśliśmy zwycięstwo w Szwecji w 2020 roku, w nieco innych okolicznościach. Niemniej zawsze celujemy w zwycięstwa. Ostatnio nie było ich tak wiele, więc z niecierpliwością czekamy na kolejną okazję do świętowania - przyznał Evans.

Kluczem do sukcesu, według Elfyna, jest posiadanie samochodu, który potrafi dostosować się do zmieniających się warunków na zaśnieżonych drogach. Rajd Szwecji to jedyny w pełni zimowy rajd WRC, dlatego kierowcy używają opon Pirelli z kolcami.

- Chodzi o posiadanie samochodu, który można dostosować, a nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania. Na śniegu i lodzie przyczepność nie zawsze jest wysoka. To wciąż jeden z najszybszych rajdów w kalendarzu, zwłaszcza że przenieśliśmy bazę nieco dalej na północ Szwecji. Myślę, że odcinki są teraz jeszcze szybsze - stwierdził kierowca Toyoty.

Elfyn Evans zajmuje obecnie miejsce w pierwszej piątce klasyfikacji generalnej mistrzostw świata po zdobyciu czwartego miejsca w otwierającym sezon Rajdzie Monte-Carlo. Przed nim znajdują się Thierry Neuville i Kalle Rovanpera, a także Sebastien Ogier, ponownie realizujący częściowy program startów w WRC.