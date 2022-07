Evans nie zmieni podejścia

Wicemistrz z sezonów WRC 2021 i 2020 w trzech z ostatnich czterech rund obecnej kampanii zajmował drugie miejsca, za każdym razem ustępując partnerowi z Toyoty - Rovanperze. W miniony weekend w Rajdzie Estonii przegrał z Finem o ponad minutę.

Evans, pilotowany przez Scotta Martina, prowadził w siódmej rundzie mistrzostw podczas piątkowej części rywalizacji. Pierwsze miejsce stracił na ostatnim tego dnia oesie, gdy nad trasą zmagań spadł ulewny deszcz. Rovanpera i Jonne Halttunen poradzili sobie lepiej w tej aurze, pojawiając się na czele tabeli i z każdą kolejną próbą powiększali przewagę przypieczętowując ostatecznie piąte zwycięstwo w kampanii 2022.

Evans awansował na trzecie miejsce w mistrzostwach, jest 96 punktów za liderującym Rovanperą.

Zastanawiając się nad formą kolegi, Evans zapewnia, że tempo rywala nie wpłynie na sposób, w jaki podejdzie do nadchodzących rajdów.

- Nigdy nie jest się do końca zadowolonym z drugiego miejsca - przyznał 33-latek.

- To nie był łatwy sezon, aż do tego momentu. Oczywiście sięgnęliśmy po dobre punkty, ale jak mówiłem, ma to swoje dwie strony. Cieszę się z podium, ale jestem rozczarowany, że nie byłem bardziej konkurencyjny - kontynuował.

- Wszyscy byli w tym samym położeniu, lub powiedzmy inaczej, każdy musiał sprostać zmieniającym się warunkom - wspomniał rywalizację w Estonii. - Musieliśmy się do tego dostosować na kilku zdradliwych próbach podczas tego weekendu.

- Różnica w mistrzostwach powiększyła się, ale nie zmienia to naszego podejścia. W każdym rajdzie zamierzamy dawać z siebie wszystko, tak jak zespół - podkreślił.

WRC skieruje się do Finlandii w przyszłym miesiącu, w miejsce imponującego zwycięstwa Evansa w poprzednim roku, kiedy stał się drugim Brytyjczykiem w historii serii, który wygrał ten klasyk.

Rzecz jasna już nie może doczekać się zmierzenia z tymi szutrowymi trasami, które oswoił dwanaście miesięcy temu.

- Poczekajmy i zobaczmy, jak to się potoczy - odparł na pytanie czy chce pokonać Rovanperę na domowym gruncie rywala. - To jest wspaniała impreza, bardzo ją cenię, a może nawet stanowi moją ulubioną.

