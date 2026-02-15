Evans po raz trzeci

Rajd Szwecji to jedna ze stałych pozycji w harmonogramie WRC. Po latach obecności w regionie Varmland imprezę przeniesiono w 2022 roku na północ kraju do uniwersyteckiego miasta Umea. Już po raz piąty więc ścigano się w gminie Vasterbotten.

Organizatorzy przygotowali osiemnaście odcinków specjalnych o łącznej długości 300,66 kilometrów.

Rywalizację zamknął przejazd oesu Umea. Na dystansie 10,23 km najlepiej poradzili sobie Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe. Zaledwie 0,1 s gorsi byli Elfyn Evans i Scott Martin. Z kolei Takamoto Katsuta i Aaron Johnston jechali 0,4 s dłużej.

Dla Evansa to trzecie zwycięstwo w Rajdzie Szwecji i dwunaste w Rajdowych Mistrzostwach Świata.

- Nawierzchnia była już zniszczona na tym ostatnim oesie i trudno było walczyć o zwycięstwo, ale mamy pierwsze cztery miejsca w rajdzie, więc jest naprawdę dobrze – powiedział Evans.

Takamoto Kastuta i Aaron Johnston nieźle rozpoczęli rywalizację w drugiej rundzie sezonu, obejmując prowadzenie na dwóch ostatnich piątkowych oesach, ale potem stracili tempo i nie udało im się uzyskać pierwszego zwycięstwa w karierze. Do kolegów z Toyoty zabrakło 14,3 s

- Nie jestem do końca zadowolony. Mogło być lepiej, zwłaszcza wczoraj, ale gratuluję Evansowi i Martinowi – stwierdził Katsuta.

Na najniższym stopniu podium stanęli Sami Pajari i Marko Salminen [+46 s]. Fińska załoga poprawiła sobie humory po mało udanym Rajdzie Monte Carlo.

- Jestem usatysfakcjonowany tym wynikiem, szczególnie po nieudanym Rajdzie Monte Carlo i dziękuję zespołowi za wsparcie – skomentował Pajari.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Autor zdjęcia: Toyota Racing

Rozczarowani z Umea wyjadą Oliver Solberg i Elliott Edmondson [+1.11,6] oraz Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+1.50,3]. Dla obu załóg pozycje poza podium nie mogą być powodem do satysfakcji. Nie do końca zadowoleni byli też Esapekka Lappi i Enni Malkonen, którzy wrócili po ponad rocznej przerwie na trasy WRC i zajęli szóste miejsce [+1.53,2]. Prawie dwie minuty dłużej od zespołowych kolegów jechali Neuville i Wydaeghe, siódmi na mecie.

- Przewidywałem, że będę tu szybszy, ale było inaczej. Po raz pierwszy otwierałem trasę w takich warunkach i robiłem wszystko co mogłem. To było dużo nauki, ale cieszę się, bo wywozimy stąd sporo punktów – podsumował swój start Solberg.

- To jest zawsze świetny rajd i tym razem też mi się podobał – podsumował Fourmaux.

- Było ok. Fajnie jest znów rywalizować na tym poziomie, ale fajnie byłyby mieć też samochód pozwalający na walkę w czołówce – dodał Lappi.

- To trudne chwile w mojej karierze, nie wiem co powiedzieć – powiedział rozczarowany Neuville.

Ósme i dziewiąte miejsce należało do załóg M-Sportu, Jona Aarmstronga i Shane’a Byrne’a oraz Josha McErleana i Eoine’a Treacy’ego.

- Na ostatnim oesie nie chciałem ryzykować i ukończyć ten rajd. Dziękuję zespołowi za ten weekend – mówił Armstrong.

- Po trudnym Monte Carlo jesteśmy na mecie. Dziękuję zespołowi i czuję, że mam teraz jeszcze większość pewność siebie - podsumował McErlean.

Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Autor zdjęcia: M-Sport

Dziesiąte miejsce w generalce i zwycięstwo w WRC2 wywalczyli Roope Korhonen i Anssi Viinikka. Duet w Toyocie obsługiwanej przez Printsport pokonał o 10,2 s Temmu Suninena i Jani Hussi oraz o 58,4 s Lauri Joonę i Antti Linnaketo.

- Warunki były trudne, ale udało się wszystko odpowiednio przygotować, za co serdecznie dziękuję całemu zespołowi – podziękował Korhonen.

Michał Sołowow i Maciej Baran tradycyjnie zaliczyli zimową rundę WRC. Dla kielczanina był to już szesnasty Rajd Szwecji w bogatym dorobku startów. Wynik to szósta pozycja w WRC2 [+8.54,8], piąta wśród Challengerów i pierwsza w Masters Cup.

Z kolei Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot mieli w Szwecji sporo przygód i ostatecznie sklasyfikowano ich na 20. miejscu w WRC2.

W WRC3 wygrali Matteo Fontana i Alessandro Arnaboldi. Włosi objęli prowadzenie w połowie piątkowego etapu i nie oddali go do mety. Drugie miejsce zajęli Tymek Abramowski i Jakub Wróbel [+2.51,3]. Najniższy stopień podium należał do Raula Hernandeza i Jose Murado [+4.29,9].

W tabeli niedzieli za Evansem znaleźli się Katsuta, Solberg, Neuville i Fourmaux. Po dwóch rundach wśród kierowców na czele znajduje się Evans z 60 punktami. 47 oczek ma Solberg, a 30 posiada Katsuta. Wśród zespołów Toyota [117] wyraźnie uciekła Hyundaiowi [66] i M-Sportowi [18].

Kolejną odsłoną sezonu będzie Rajd Safari, zaplanowany w dniach 12-15 marca.

Wyniki Rajdu Szwecji:

1. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 2.35.53,1

2. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 + 14,3 s

3. Sami Pajari/Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +46 s

4. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +1.11,6

5. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +1.50,3

6. Esapekka Lappi/Enni Malkonen Hyundai i20 N Rally1 +1.53,2

7. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +3.45,9

8. Jon Armstrong/Shane Byrne Ford Puma Rally1 +4.05,5

9. Josh McErlean/Eoin Treacy Ford Puma Rally1 +6.05,4

10. Roope Korhonen/Anssi Viinikka Toyota GR Yaris Rally2 +10.36,2

18. Michał Sołowow/Maciej Baran Toyota GR Yaris Rally2 + 19.31 [6. WRC2]

21. Tymek Abramowski/Jakub Wróbel Ford Fiesta Rally3 +21.28,7 [2. WRC3]

45. Jarosław Kołtun/Ireneusz Pleskot Skoda Fabia RS Rally2 +1:17.34,6 [20. WRC2]