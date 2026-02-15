Evans po raz trzeci
Elfyn Evans i Scott Martin wygrali Rajd Szwecji, drugą rundę tegorocznego sezonu mistrzostw świata. Do mety dotarły wszystkie trzy polskie załogi.
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Autor zdjęcia: Toyota Racing
Rajd Szwecji to jedna ze stałych pozycji w harmonogramie WRC. Po latach obecności w regionie Varmland imprezę przeniesiono w 2022 roku na północ kraju do uniwersyteckiego miasta Umea. Już po raz piąty więc ścigano się w gminie Vasterbotten.
Organizatorzy przygotowali osiemnaście odcinków specjalnych o łącznej długości 300,66 kilometrów.
Rywalizację zamknął przejazd oesu Umea. Na dystansie 10,23 km najlepiej poradzili sobie Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe. Zaledwie 0,1 s gorsi byli Elfyn Evans i Scott Martin. Z kolei Takamoto Katsuta i Aaron Johnston jechali 0,4 s dłużej.
Dla Evansa to trzecie zwycięstwo w Rajdzie Szwecji i dwunaste w Rajdowych Mistrzostwach Świata.
- Nawierzchnia była już zniszczona na tym ostatnim oesie i trudno było walczyć o zwycięstwo, ale mamy pierwsze cztery miejsca w rajdzie, więc jest naprawdę dobrze – powiedział Evans.
Takamoto Kastuta i Aaron Johnston nieźle rozpoczęli rywalizację w drugiej rundzie sezonu, obejmując prowadzenie na dwóch ostatnich piątkowych oesach, ale potem stracili tempo i nie udało im się uzyskać pierwszego zwycięstwa w karierze. Do kolegów z Toyoty zabrakło 14,3 s
- Nie jestem do końca zadowolony. Mogło być lepiej, zwłaszcza wczoraj, ale gratuluję Evansowi i Martinowi – stwierdził Katsuta.
Na najniższym stopniu podium stanęli Sami Pajari i Marko Salminen [+46 s]. Fińska załoga poprawiła sobie humory po mało udanym Rajdzie Monte Carlo.
- Jestem usatysfakcjonowany tym wynikiem, szczególnie po nieudanym Rajdzie Monte Carlo i dziękuję zespołowi za wsparcie – skomentował Pajari.
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Autor zdjęcia: Toyota Racing
Rozczarowani z Umea wyjadą Oliver Solberg i Elliott Edmondson [+1.11,6] oraz Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+1.50,3]. Dla obu załóg pozycje poza podium nie mogą być powodem do satysfakcji. Nie do końca zadowoleni byli też Esapekka Lappi i Enni Malkonen, którzy wrócili po ponad rocznej przerwie na trasy WRC i zajęli szóste miejsce [+1.53,2]. Prawie dwie minuty dłużej od zespołowych kolegów jechali Neuville i Wydaeghe, siódmi na mecie.
- Przewidywałem, że będę tu szybszy, ale było inaczej. Po raz pierwszy otwierałem trasę w takich warunkach i robiłem wszystko co mogłem. To było dużo nauki, ale cieszę się, bo wywozimy stąd sporo punktów – podsumował swój start Solberg.
- To jest zawsze świetny rajd i tym razem też mi się podobał – podsumował Fourmaux.
- Było ok. Fajnie jest znów rywalizować na tym poziomie, ale fajnie byłyby mieć też samochód pozwalający na walkę w czołówce – dodał Lappi.
- To trudne chwile w mojej karierze, nie wiem co powiedzieć – powiedział rozczarowany Neuville.
Ósme i dziewiąte miejsce należało do załóg M-Sportu, Jona Aarmstronga i Shane’a Byrne’a oraz Josha McErleana i Eoine’a Treacy’ego.
- Na ostatnim oesie nie chciałem ryzykować i ukończyć ten rajd. Dziękuję zespołowi za ten weekend – mówił Armstrong.
- Po trudnym Monte Carlo jesteśmy na mecie. Dziękuję zespołowi i czuję, że mam teraz jeszcze większość pewność siebie - podsumował McErlean.
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Autor zdjęcia: M-Sport
Dziesiąte miejsce w generalce i zwycięstwo w WRC2 wywalczyli Roope Korhonen i Anssi Viinikka. Duet w Toyocie obsługiwanej przez Printsport pokonał o 10,2 s Temmu Suninena i Jani Hussi oraz o 58,4 s Lauri Joonę i Antti Linnaketo.
- Warunki były trudne, ale udało się wszystko odpowiednio przygotować, za co serdecznie dziękuję całemu zespołowi – podziękował Korhonen.
Michał Sołowow i Maciej Baran tradycyjnie zaliczyli zimową rundę WRC. Dla kielczanina był to już szesnasty Rajd Szwecji w bogatym dorobku startów. Wynik to szósta pozycja w WRC2 [+8.54,8], piąta wśród Challengerów i pierwsza w Masters Cup.
Z kolei Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot mieli w Szwecji sporo przygód i ostatecznie sklasyfikowano ich na 20. miejscu w WRC2.
W WRC3 wygrali Matteo Fontana i Alessandro Arnaboldi. Włosi objęli prowadzenie w połowie piątkowego etapu i nie oddali go do mety. Drugie miejsce zajęli Tymek Abramowski i Jakub Wróbel [+2.51,3]. Najniższy stopień podium należał do Raula Hernandeza i Jose Murado [+4.29,9].
W tabeli niedzieli za Evansem znaleźli się Katsuta, Solberg, Neuville i Fourmaux. Po dwóch rundach wśród kierowców na czele znajduje się Evans z 60 punktami. 47 oczek ma Solberg, a 30 posiada Katsuta. Wśród zespołów Toyota [117] wyraźnie uciekła Hyundaiowi [66] i M-Sportowi [18].
Kolejną odsłoną sezonu będzie Rajd Safari, zaplanowany w dniach 12-15 marca.
Wyniki Rajdu Szwecji:
1. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 2.35.53,1
2. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 + 14,3 s
3. Sami Pajari/Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +46 s
4. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +1.11,6
5. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +1.50,3
6. Esapekka Lappi/Enni Malkonen Hyundai i20 N Rally1 +1.53,2
7. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +3.45,9
8. Jon Armstrong/Shane Byrne Ford Puma Rally1 +4.05,5
9. Josh McErlean/Eoin Treacy Ford Puma Rally1 +6.05,4
10. Roope Korhonen/Anssi Viinikka Toyota GR Yaris Rally2 +10.36,2
18. Michał Sołowow/Maciej Baran Toyota GR Yaris Rally2 + 19.31 [6. WRC2]
21. Tymek Abramowski/Jakub Wróbel Ford Fiesta Rally3 +21.28,7 [2. WRC3]
45. Jarosław Kołtun/Ireneusz Pleskot Skoda Fabia RS Rally2 +1:17.34,6 [20. WRC2]
