Szwedzki sobotni poranek uzupełniły próby Sarjoliden oraz Kolksele. Pierwszą z wymienionych zapisali na swoje konto Martins Sesks i Renars Francis. Niespełna 17 km szybkiej, ale miejscami podbijającej drogi przejechali w czasie 7.56,5.

O zaledwie 0,9 s gorsi byli Elfyn Evans i Scott Martin. Oliver Solberg i Elliott Edmondson wykręcili trzeci czas [+1,8 s]. Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe stracili do Szweda 2,6 s. Oesową piątkę zamknęli Josh McErlean i Eoin Treacy [+5 s].

Oes Kolksele, który w stosunku do roku ubiegłego przebiegał w odwrotną stronę, wygrali Solberg i Edmondson. Evans i Martin stracili 0,9 s, a w trójce zmieścili się Sami Pajari i Marko Salminen [+1,3 s].

Po OS 11 liderzy, Evans i Martin, oddalili się od Katsuty i Johnstona na 16,1 s. Pajari i Salminen tracą 29 s.

- Wyczucie było dobre i myślę, że dobrze rozpoczęliśmy ten etap, ale są elementy jazdy, które muszę jeszcze poprawić – meldował Evans.

- Nie czuję się dobrze w samochodzie i tracimy dużo czasu. Dziwne bo od wczoraj nic nie zmienialiśmy w ustawieniach. Nie jest dobrze – mówił wyraźnie zmartwiony Katsuta.

- Odcinek był ok, ale myślałem, że będę trochę szybszy, szczególnie że goni mnie Solberg – przypomniał Pajari.

Solberg i Edmondson zbliżyli się do podium na 24 s, ale tylko 10 s za nimi znajdują się Lappi i Malkonen. Adrien Fourmaux i Alexandre Coria tracą do zespołowych kompanów 9,3 s i mają za sobą Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Autor zdjęcia: Hyundai

- Warunki są wyśmienite, ale ciężko jechać na maksa, bo bandy śnieżne są za niskie – mówił Solberg.

- Jedzie się naprawdę wspaniale, warunki są wyśmienite i chyba kibice aż tak bardzo nie marzną – skomentował Lappi.

- Z przejazdu jestem zadowolony, ale walka o piątą pozycję zupełnie mnie nie satysfakcjonuje – mówił na mecie Fourmaux.

- Oes był bardzo przyjemny, ale walczyłem z podsterownością samochodu – dodał Neuville.

Ósme i dziewiąte miejsce zajmują załogi M-Sport Ford, Jon Armstrong i Shane Byrne [+3.08] oraz Josh McErlean i Eoin Treacy [+3.59,4]. Dziesiątkę zamykają najszybsi w WRC2, Roope Korhonen i Anssi Viinikka [+6.40,7].

Jadący GR Yarisem Rally2 Finowie mają 16,1 s przewagi nad rodakami, Teemu Suninenem i Jani Hussi. Trzecie miejsce w WRC2 utrzymują Lauri Joona i Antti Linnaketo [+34,5 s].

Z polskich załóg najlepszy czas wykręcili Michał Sołowow i Maciej Baran (11. w WRC2) i zajmują dziesiąte miejsce w tej kategorii [+5.36,8]. Powracający na trasę w Super Rally Jarosław Kołtun i Ireneusz Plesot byli trzynaści na oesie i są 22. załogą WRC2.

Tymek Abramowski i Jakub Wróbel utrzymują drugie miejsce w WRC3.

Wyniki po OS11:

1. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 1:35.43,9

2. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 + 16,1 s

3. Sami Pajari/Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +29 s

4. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +53 s

5. Esapekka Lappi/Enni Malkonen Hyundai i20 N Rally1 +1.03

6. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +1.12,3

7. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2.00,5

8. Jon Armstrong/Shane Byrne Ford Puma Rally1 +3.08

9. Josh McErlean/Eoin Treacy Ford Puma Rally1 +3.59,4

10. Roope Korhonen/Anssi Viinikka Toyota GR Yaris Rally2 +6.40,7