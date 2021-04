Po dwóch długich przyszła pora na krótszy odcinek. Próba Krasic-Vrskovac liczy 11,11 km i należy do najszybszych w tegorocznej edycji Rajdu Chorwacji. Droga na całej długości jest szeroka, a asfalt - zwłaszcza w początkowej i końcowej części - stosunkowo dobrej jakości.

Czołowa trójka oesu zmieściła się w 1,1 s. Najlepiej poradzili sobie Evans i Martin. Lepiej niż rano spisali się Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe - drugie miejsce ze stratą 0,8 s. 0,3 s dłużej jechali Takamoto Katsuta i Daniel Barritt. Tuż za podium uplasowali się liderzy trzeciej rundy sezonu 2021: Sebastien Ogier i Julien Ingrassia [+1,3 s].

Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul [+2,4 s] o pół sekundy pokonali mistrzów świata z 2019 roku: Ott Tanaka i Martina Jarveoję. Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais [+5,8 s] dołożyli kolejne 2 s do swojej przewagi nad Gusem Greensmithem i Chrisem Pattersonem. Tym razem stawkę priorytetowych „wurców” zamknęli Craig Breen i Paul Nagle [+8,1 s].

Przed końcową próbą pętli Ogier prowadzi z przewagą 4,1 s nad Evansem i 15 s nad Neuville’em.

Do zmiany na czele doszło w WRC 2. Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow pokonali na OS11 Madsa Ostberga i Torsteina Eriksena o 3,7 s. Wystarczyło to do objęcia prowadzenia z przewagą 1,6 s. Między Griazina i Ostberga wcisnęli się na odcinku: Teemu Suninen i Mikko Markkula [+0,2 s]. W „generalce” Finowie tracą 54,1 s.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak objęli prowadzenie w WRC 3. Polacy wygrali w swojej kategorii OS11, pokonując Emila Lindholma i Mikaela Korhonena o 2,1 s. Chris Ingram i Ross Whittock byli gorsi o 8,6 s. Dotychczasowi liderzy kategorii: Yohan Rossel i Alexandre Coria rolowali na odcinku i stracili niemal 2 minuty.

Po jedenastu oesach załoga Lotos Rally Team ma w zapasie 36,5 s nad Lindholmem. Na trzecie miejsce awansował Ingram [+1.47,2]. Rossel jest na czwartej pozycji [+1.50,1].