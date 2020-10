Elfyn Evans i Scott Martin prowadzą w Rajdzie Turcji, choć nie obyło się bez przygód na drugim, niedzielnym oesie.

6,28 kilometrowy Marmaris to najkrótszy odcinek specjalny Rajdu Turcji. Zaczyna się tuż przed lewym zakrętem na przejściu z asfaltu na szuter. Potem jest dwukilometrowy podjazd po nierównej, krętej i wąskiej drodze. Kolejna sekcja jest bardziej równa i płynniejsza. Tuż przed metą, która jest obok parku serwisowego, zafundowano jeszcze przejazd przez wodę.

Najszybciej OS10 pokonali Thierry Neuville i Nicolas Gilsoul, awansując na drugie miejsce w rajdzie kosztem Sebastiena Ogiera.

- Próbujemy, ciśniemy i zobaczymy, co uda się osiągnąć. To ciężki dzień. Miejmy nadzieję, że odzyskamy pierwsze miejsce na kolejnym odcinku, ale to uda się tylko wtedy, gdy Elfyn miałby problemy.

Drugi czas należał do Sebastiena Loeba i Daniela Eleny, którzy pokonali Ogiera i Ingrassię o 0,3s.

- Było dobrze. Starałem się mocno cisnąć i myślę, że zaliczyliśmy udany oes - powiedział Loeb. - Ten pierwszy był bardzo trudny. Starałem się jechać środkiem drogi, ale i tak przebiłem oponę, podobnie jak wielu innych. Takie życie, ale przed nami jeszcze długa droga.

- To czysta loteria - stwierdził Ogier. - Jeśli masz szczęście, wtedy wszystko może się zdarzyć

Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen zajęli czwarte miejsce (+4,9s). Elfyn Evans zgasił silnik w swoim Yarisie WRC na nawrocie (+5,5s).

Czwarty czas zanotowali Gus Greensmith i Elliott Edmondson (+9,1s). Ott Tanak i Martin Jarveoja wciąż mieli problemy z interkomem (+13,8s).

Pontus Tidemand i Patrik Barth pojechali najszybciej w WRC 2 i RC 2. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak byli sekundę za Szwedami.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak utrzymują ósme miejsce w generalce. Załoga Lotos Rally Team prowadzi w WRC 3 i są najszybsi w klasie RC2.

Rajd Turcji po OS10: Evans, Neuville (+42,2s), Ogier (+46,2s), Loeb (+51,4s), Rovanpera (+2:11.5), Greensmith (+3:00.2), Lappi (+3:44.5), Kajetanowicz (+8:19.4).