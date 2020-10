Fenomenalny dzień Kajetanowicza i Szczepaniaka

Polacy jadący Škodą Fabią Rally2 evo wypracowali sobie blisko 50 sekund przewagi nad konkurentami w kategorii WRC 3. Po drugim dniu rajdu Kajetanowicz i Szczepaniak prowadzą wśród wszystkich samochodów klasy Rally2, wyprzedzając także wszystkie załogi fabryczne.

Drugą pętlę zmagań rozpoczął najdłuższy w dniu odcinek Yeşilbelde (31,79 km), na którym Kajetanowicz ze Szczepaniakiem ponownie popisali się doskonałą jazdą, wykręcając dziesiąty czas w klasyfikacji generalnej i pierwszy wśród samochodów Rally2. Druga z załóg ich kategorii straciła do Polaków ponad 36 sekund! Kolejne, krótsze próby to także świetna dyspozycja duetu LOTOS Rally Team, zajmowali tam odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w WRC 3. Na koniec dnia liderują z przewagą 46,3 sekundy nad boliwijsko-argentyńskim duetem Bulacia Wilkinson/Der Ohannesian (Citroën C3 R5). Trójkę uzupełnia chilijsko-argentyńska załoga Fernández/Garcia (Škoda Fabia Rally2 evo).

– Za nami drugi dzień zmagań. Na każdym innym rajdzie powiedziałbym, że prowadzimy z dużą przewagą, ale w Turcji to tak naprawdę jakbyśmy zaczynali od zera. Dobrze się to wszystko dla nas układa, ale jak zawsze nie obyło się bez drobnych trudności. Szczególnie nasze opony dostały mocno w kość. Bardzo cieszy mnie tempo, które prezentujemy i fakt, że jesteśmy najszybsi wśród wszystkich załóg jadących samochodami klasy Rally2, również tych fabrycznych. To były dwa naprawdę trudne dni, ale mam świetny zespół i dobrze przygotowany samochód. Jutro postaramy się o równie dobrą jazdę, będziemy w pełni skoncentrowani, szczególnie, że czeka nas chyba najdłuższa niedziela w tym sezonie – podsumował dzień Kajetan Kajetanowicz, reprezentujący LOTOS Rally Team.

Na niedzielę (20.09) zaplanowano dwa odcinki specjalne, które kierowcy pokonają dwukrotnie. Obie pętle tego dnia liczyć będą łącznie ponad 88 km. O 7:30 czasu miejscowego (6:30 w Polsce) ruszy najdłuższy odcinek rajdu Turcji, Çetibeli 1 (38,15 km), a następnie kierowcy ruszą do zdecydowanie krótszej próby Marmaris 1 (6,28 km). Po przerwie serwisowej, o 11:10 czasu miejscowego rozpocznie się druga tego dnia pętla. Kierowcy ponownie ruszą trasą Çetibeli 2 (38,15 km), a zmagania zakończy Power Stage Marmaris 2 (6,28 km). Wyniki rajdu poznamy około godziny 13:30 czasu polskiego.

informacja prasowa