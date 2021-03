FIA Rally Star w Polsce

FIA Rally Star zapowiedziano globalnie w styczniu ubiegłego roku. Rozpoczęcie programu opóźniła pandemia koronawirusa.

Inicjatywa skierowana jest do osób w wieku 17-26 lat. Wziąć udział można na trzy różne sposoby: najprostszą opcję stanowi RallyAtHomeChallenge - wystarczy posiadać grę WRC 9 oraz zakupić do niej dodatek [DLC] Rally Star. Rund jest dwanaście (pierwsza już się odbyła). Zwycięzca każdej z nich otrzyma promocję do kontynentalnego finału (decyduje narodowość uczestnika).

Dwie pozostałe drogi (Digital Challenge i Slalom Challenge) udziału w FIA Rally Star koordynowane są przez narodowe federacje. PZM poinformował dziś, że przystępuje do programu. Jak czytamy w komunikacie, uczestnik musi być pełnoletni (zaostrzono kryteria) i mieć nie więcej niż 26 lat.

Zdecydowano się połączyć RallyAtHomeChallenge z Digital Challenge. PZM zapowiedział cztery rundy „kwalifikujące” - czyli domową rozgrywkę przy użyciu wspomnianej wcześniej gry WRC 9. Rundy rozegrane zostaną między 13 marca i 29 kwietnia. Po 15 najlepszych graczy każdej z nich (w tym lub dodatkowo minimum jedna kobieta) awansuje do dwudniowego (8-9 maja) finału w Modlinie. Jeden mężczyzna i jedna kobieta przejdą do europejskiego finału.

Ostatnią formą rywalizacji jest Slalom Challenge, czyli tzw. test manewrowania. Odbędzie się on w dniach 8-9 maja na Torze Modlin. W użyciu będą samochody sektora B. W czasie kwalifikacji każdy uczestnik przejedzie trzy okrążenia - jedno zapoznawcze i dwa na czas. Zaliczony zostanie najlepszy rezultat. Do finału przejdzie sześciu najlepszych mężczyzn i sześć kobiet. Ponownie do dyspozycji będą trzy okrążenia. Awans do europejskiej rozgrywki uzyska najszybszy mężczyzna i najszybsza kobiet każdego z dwóch dni.

Z wydarzeń koordynowanych przez PZM promocję do europejskiego finału uzyska w sumie sześciu uczestników - czterech ze slalomu i dwóch z rozgrywek wirtualnych.

Podczas finałów: kontynentalnych i kobiecego uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności w tzw. „cross carach” - XC LifeLive TN5, dostarczonych przez firmę Thierry’ego Neuville’a. Siedmiu wybrańców (sześciu triumfatorów z kontynentów i najlepsza kobieta) zaliczy treningowy sezon 2022. Przewidziane są testy i uczestnictwo w rajdach za kierownicą Forda Fiesta Rally3, stworzonego przez polski oddział M-Sportu. Czwórka najlepszych powinna pokazać się w światowym czempionacie w sezonie 2023. W regulaminie zapowiedziano udział w JWRC, jednak po likwidacji tych rozgrywek będzie to prawdopodobnie WRC 3 Junior.

Szczegóły dotyczące FIA Rally Star dostępne są tutaj.