FIA spokojna o liczbę rund WRC 2021

Matton podkreśla, że globalny program szczepień przeciwko Covid-19 oraz „niestrudzona praca i zaangażowanie całej rodziny rajdowej FIA” pomogą w zminimalizowaniu wszelkich możliwych problemów.

Sezon WRC 2020 został wstrzymany podczas Rajdu Meksyku. Potem wznowiono go we wrześniu od Rajdu Estonii. Udało się przeprowadzić w sumie siedem rajdów.

Wznowienie zeszłorocznych mistrzostw było możliwe dzięki przyjęciu szeregu nowych procedur w ramach Załącznika S do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA, opracowanego początkowo dla Formuły 1. Wytyczne obejmowały m.in. zasady dystansu społecznego, testy, stosowanie środków ochrony osobistej.

- Oczywiście nadal stoimy przed trudnym wyzwaniem, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę trwające obostrzenia w różnych krajach, słusznie obowiązujące w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się Covid-19 - powiedział Matton.

- Wprowadzenie szczepionki daje nadzieję i wyraźnie widać apetyty kierowców i zespołów na rajdy, a promotorów do organizowania zawodów - kontynuował.

- Chociaż do każdego przypadku, w każdym kraju, musimy dostosować się z osobna, Załącznik S stanowi podstawę do ścisłej współpracy z rządami i lokalnymi władzami, aby umożliwić organizowanie imprez. Jestem przekonany, że w tym roku w Rajdowych Mistrzostwach Świata będziemy mieli dwanaście rund. Przygotowaliśmy haromonogram w ten sposób, że mamy kilka rezerwowych rajdów i założenia, jak przeprowadzić pełny cykl. To nie będzie łatwe, ale sądzę do tego, że szczepionka pozwoli, krok po kroku, aby zawody odbywały się z udziałem kibiców - dodał.

Najbliższą rundą WRC 2021 jest Rajd Chorwacji, który odbędzie się w dniach 22-25 kwietnia. Dalej w planach jest Rajd Portugalii zaplanowany w terminie 21-23 maja.