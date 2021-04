Zespół z Cumbrii, podobnie jak Toyota oraz Hyundai rozpoczął przygotowania do nowej, hybrydowej ery w Rajdowych Mistrzostwach Świata.

M-Sport Ford w przeciwieństwie do pozostałych producentów potwierdzonych na kolejne trzy lata w mistrzostwach świata, nie przekazał jeszcze jaka tabliczka znamionowa pojawi się na ich aucie Rally1.

Wiadomo już, że Hyundai Motorsport zdecydował się na i20N, a Toyota będzie bazować na modelu GR Yaris.

Fiesta jest w rajdowej służbie, w najwyższej klasie, od 2011 roku. Najpierw była to Fiesta RS WRC. Od 2017 roku, w obecnym cyklu przepisów technicznych jest to Fiesta WRC.

Szef zespołu M-Sport Ford - Richard Millener, przekazał serwisowi Autosport.com/Motorsport.com, że na sezon 2022 rozważana jest jeszcze inna jedna opcja, oprócz Fiesty. Chociaż nic więcej nie zdradza w tym temacie, jaki model mógłby pojawić się w miejsce dotychczasowego, na europejskim rynku motoryzacyjnym widoczna jest zmiana gustów zakupowych w kierunku małych crossoverów.

- Wciąż toczą się dyskusje na temat tego, co będzie najlepszym wyborem - powiedział Millener.

- Jestem pewien, że wraz z rozpoczęciem testów poza Wielką Brytanią, w nadchodzących miesiącach, pojawi się wiele zdjęć - dodał. - Zostawiam to jednak im [red. kibicom, aby pomogli w tej odpowiedzi], ponieważ jest to łatwiejsza opcja, niż ja miałbym powiedzieć cokolwiek, co mogłoby się dla mnie źle skończyć.

Toyota również rozpoczęła pierwsze jazdy z wykorzystaniem muła testowego. Hyundai zapewnia, że również u nich prace przebiegają zgodnie z planem mimo opóźnień w dostawach podzespołów hybrydowych od Compact Dynamics, co akurat dotknęło wszystkie ekipy.

