Finał WRC 2020 w Monzy

Asfaltową imprezę zaplanowano w terminie 4-6 grudnia i odbędzie się na słynnym torze wyścigowym Autodromo Nazionale de Monza w pobliżu Mediolanu, na północy Włoch.

Rajd będzie miał zbliżony harmonogram do tradycyjnych rund WRC. Na załogi do pokonania czeka około 220 kilometrów. Rywalizacja na torze, rozegra się głównie w piątek i niedzielę.

Sobotnie oesy będą obejmowały drogi publiczne w regionie Lombardii w pobliżu Monzy.

Rajd odbywa się od 1978 roku i będzie drugą w obecnym sezonie włoską rundą mistrzostw świata, po trwającym właśnie Rajdzie Sardynii.

Rally Monza to tradycyjne zakończenie sezonu sportów motorowych we Włoszech. Startują w nim zarówno kierowcy rajdowi, jak i wyścigowy. Do samochodów wsiadają też motocykliści. Siedmiokrotnym zwycięzcą tej imprezy jest Valentino Rossi.

Gwiazdy WRC też już zasmakowały tam sukcesu. Dani Sordo triumfował w 2010 i 2013 roku, dziewięciokrotny mistrz świata Sebastien Loeb w 2011 i Robert Kubica w sezonie 2014.

Dyrektor Promotora WRC, Jona Siebel, oświadczył: - Jako, że to będzie ostatnia runda mistrzostw, istnieje duża szansa, że zarówno tytuły w klasyfikacjach kierowców, jak i producentów, rozstrzygną się na trasach w Monzy.

- WRC szczyci się tym, że nagradza najlepszego i wszechstronnego kierowcę w rajdach w zróżnicowanym terenie i w różnych warunkach - dodał. - Ten typ rajdu jest rzadkością w naszych mistrzostwach, ale zapewni ekscytujący finał tego nieprzewidywalnego sezonu.

Dyrektor rajdowy FIA - Yves Matton powiedział, że potwierdzenie ósmej rundy serii w tak trudnych czasach było nagrodą za wysiłek i ciężką pracę wszystkich zaangażowanych w organizację mistrzostw świata.

- W obecnej sytuacji opracowujemy nowe podejście, a ACI Rally Monza Italia jest tego świetnym przykładem. To połączenie zawodów na kultowym torze wyścigowym z bardziej tradycyjnymi oesami w pobliskim regionie - powiedział Matton. - Ta nowa koncepcja może ostatecznie pomóc we wprowadzeniu WRC do krajów lub regionów, w których wymagane byłyby nowe formaty.

- Dodanie tego nowego wydarzenia do kalendarza na tak późnym etapie wymagało dużej elastyczności ze strony ACI i jej prezesa Angelo Sticchi Damianiego. Chciałbym im podziękować za ogromne zaangażowanie i profesjonalizm - dodał.

Po Rajdzie Sardynii kolejną zaplanowaną rundą WRC jest Ypres Rally (19-22 listopada). Grudniowy Rally Monza zamknie sezon.