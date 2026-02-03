Finlandia bez Ouninpohji
Włodarze Rajdu Finlandii podjęli decyzję o usunięciu kultowego odcinka specjalnego Ouninpohja z tegorocznego harmonogramu imprezy.
Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Autor zdjęcia: Toyota Racing
Organizatorzy Rajdu Finlandii, dziesiątej rundy WRC 2026, zaoferują w tym roku uczestnikom i kibicom całkiem nowe wyzwania.
Kultowy odcinek Ouninpohja, uważany za jeden z najbardziej legendarnych w Rajdowych Mistrzostwach Świata, został w ramach modernizacji programu imprezy usunięty z harmonogramu.
32,98-kilometrowy, szutrowy rollercoaster, który przez lata zyskał status kultowego, powrócił do Rajdu Finlandii w 2024 roku po siedmioletniej przerwie. W zeszłym roku oes stał się centralnym punktem fińskiej imprezy, a jego dwa przejazdy stanowiły punkt kulminacyjny rajdu, który wygrali Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen.
Organizatorzy Rajdu Finlandii wprowadzili jednak znaczące zmiany w trasie tegorocznej imprezy, która zostanie rozegrana w dniach 30 lipca - 2 sierpnia, co oznacza, że Ouninpohji nie zobaczymy w programie 75. edycji.
Ouninpohja zostanie zastąpiona 30-kilometrową próbą Himos-Jamsa, która zostanie pokonana dwukrotnie, kończąc rajd. Oes rozpoczyna się szybkim fragmentem w Vaheri, a następnie w środkowej części przechodzi w węższe drogi prywatne, kończąc się spektakularnie u podnóża stoków narciarskich Himos.
- Mamy ambicję, aby nie pokonywać tej samej trasy dwa lata z rzędu. W 2026 roku 66% odcinków specjalnych będzie się różnić w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rajd musi stale ewoluować, aby pozostać ekscytującym zarówno dla kierowców, jak i widzów – powiedział Kai Tarkiainen, dyrektor Rajdu Finlandii.
Według organizatorów nowa trasa podkreśla zarówno 75-letnią historię Rajdu Finlandii, jak i wprowadza śmiałe i nowatorskie rozwiązania. Znajdują się na niej odcinki inspirowane bogatą historią rajdu, a także drogi, które nigdy wcześniej nie były wykorzystywane w Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA.
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool
Nowe przepisy FIA wprowadzone na sezon 2026 wymagają od organizatorów rajdów bardziej zwartej struktury wydarzeń. Odcinki specjalne stanowią obecnie co najmniej jedną czwartą całej trasy.
- Długość odcinków specjalnych, dojazdówek i położenie geograficzne muszą ze sobą współgrać, ale jakość sportowa jest zawsze priorytetem. Udało nam się przygotować trasę, która spełnia wszystkie wymagania i pozostaje niezwykle zwarta, a jednocześnie bardzo różnorodna – powiedział Kari Nuutinen, zastępca dyrektora rajdu odpowiedzialny za trasę.
Największe zmiany zaplanowano już na etap piątkowy, liczący 127,94 km. Prawie połowa piątkowych oesaów nigdy nie była przejeżdżana w erze WRC.
Piątkowy program obejmuje m.in. zupełnie nowy odcinek specjalny Sydanmaa, łączący dawne drogi Sirkkamaki i Kalliokoski, oraz odcinek Hoho. Na wieczór zaplanowano superoes Harju w centrum Jyvaskyla.
Etap sobotni będzie znaczniej kompaktowy i rytmiczny. Dzień rozpocznie się w pobliżu Jyvaskyla w Parkkoli. Potem uczestnicy udadzą się w kierunku Paijali i Vastili, a następnie dotrą do Leustu w przed niedzielnym finałem, podczas którego dwukrotnie zostanie przejechana wspomniana próba Himos-Jamsa.
Harmonogram Rajdu Finlandii 2026:
Czwartek, 30 lipca:
9:01 - Odcinek testowy Ruuhimaki (4,12 km)
10:05 - OS1: Harju (2,58 km)
Piątek, 31 lipca:
8:44 – OS2: Laukaa 1 (18,2 km)
9:45 - OS3: Saarikas 1 (15,78 km)
10:50 - OS4: Sydanmaa 1 (19,1 km)
11:58 - OS5: Hoho 1 (9,6 km)
14:48 – OS6: Laukaa 2 (18,2 km)
14:59 - OS7: Saarikas 2 (15,78 km)
16:54 - OS8: Sydanmaa 2 (19,1 km)
18:05 - OS9: Hoho 2 (9,6 km)
19:05 - OS10: Harju 2 (2,58 km)
Sobota, 1 sierpnia:
8:01 - OS11: Parkkola 1(16,8 km)
9:42 - OS12: Paijala 1 (10,6 km)
10:36 - OS13: Vastila 1 (19,2 km)
12:05 - OS14: Leustu 1 (16,44 km)
15:01 - OS15: Parkkola 2(16,8 km)
16:42 - OS16: Paijala 2 (10,6 km)
17:36 - OS17: Vastila 2 (19,2 km)
19:05 - OS18: Leustu 2 (16,44 km)
Niedziela, 2 sierpnia:
10:35 - OS19: Himos-Jamsa 1 (30 km)
13:15 - OS20: Himos-Jamsa 2 (30 km) Powerstage
