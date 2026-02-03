Organizatorzy Rajdu Finlandii, dziesiątej rundy WRC 2026, zaoferują w tym roku uczestnikom i kibicom całkiem nowe wyzwania.

Kultowy odcinek Ouninpohja, uważany za jeden z najbardziej legendarnych w Rajdowych Mistrzostwach Świata, został w ramach modernizacji programu imprezy usunięty z harmonogramu.

32,98-kilometrowy, szutrowy rollercoaster, który przez lata zyskał status kultowego, powrócił do Rajdu Finlandii w 2024 roku po siedmioletniej przerwie. W zeszłym roku oes stał się centralnym punktem fińskiej imprezy, a jego dwa przejazdy stanowiły punkt kulminacyjny rajdu, który wygrali Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen.

Organizatorzy Rajdu Finlandii wprowadzili jednak znaczące zmiany w trasie tegorocznej imprezy, która zostanie rozegrana w dniach 30 lipca - 2 sierpnia, co oznacza, że ​​Ouninpohji nie zobaczymy w programie 75. edycji.

Ouninpohja zostanie zastąpiona 30-kilometrową próbą Himos-Jamsa, która zostanie pokonana dwukrotnie, kończąc rajd. Oes rozpoczyna się szybkim fragmentem w Vaheri, a następnie w środkowej części przechodzi w węższe drogi prywatne, kończąc się spektakularnie u podnóża stoków narciarskich Himos.

- Mamy ambicję, aby nie pokonywać tej samej trasy dwa lata z rzędu. W 2026 roku 66% odcinków specjalnych będzie się różnić w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rajd musi stale ewoluować, aby pozostać ekscytującym zarówno dla kierowców, jak i widzów – powiedział Kai Tarkiainen, dyrektor Rajdu Finlandii.

Według organizatorów nowa trasa podkreśla zarówno 75-letnią historię Rajdu Finlandii, jak i wprowadza śmiałe i nowatorskie rozwiązania. Znajdują się na niej odcinki inspirowane bogatą historią rajdu, a także drogi, które nigdy wcześniej nie były wykorzystywane w Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA.

Nowe przepisy FIA wprowadzone na sezon 2026 wymagają od organizatorów rajdów bardziej zwartej struktury wydarzeń. Odcinki specjalne stanowią obecnie co najmniej jedną czwartą całej trasy.

- Długość odcinków specjalnych, dojazdówek i położenie geograficzne muszą ze sobą współgrać, ale jakość sportowa jest zawsze priorytetem. Udało nam się przygotować trasę, która spełnia wszystkie wymagania i pozostaje niezwykle zwarta, a jednocześnie bardzo różnorodna – powiedział Kari Nuutinen, zastępca dyrektora rajdu odpowiedzialny za trasę.

Największe zmiany zaplanowano już na etap piątkowy, liczący 127,94 km. Prawie połowa piątkowych oesaów nigdy nie była przejeżdżana w erze WRC.

Piątkowy program obejmuje m.in. zupełnie nowy odcinek specjalny Sydanmaa, łączący dawne drogi Sirkkamaki i Kalliokoski, oraz odcinek Hoho. Na wieczór zaplanowano superoes Harju w centrum Jyvaskyla.

Etap sobotni będzie znaczniej kompaktowy i rytmiczny. Dzień rozpocznie się w pobliżu Jyvaskyla w Parkkoli. Potem uczestnicy udadzą się w kierunku Paijali i Vastili, a następnie dotrą do Leustu w przed niedzielnym finałem, podczas którego dwukrotnie zostanie przejechana wspomniana próba Himos-Jamsa.

Harmonogram Rajdu Finlandii 2026:

Czwartek, 30 lipca:

9:01 - Odcinek testowy Ruuhimaki (4,12 km)

10:05 - OS1: Harju (2,58 km)

Piątek, 31 lipca:

8:44 – OS2: Laukaa 1 (18,2 km)

9:45 - OS3: Saarikas 1 (15,78 km)

10:50 - OS4: Sydanmaa 1 (19,1 km)

11:58 - OS5: Hoho 1 (9,6 km)

14:48 – OS6: Laukaa 2 (18,2 km)

14:59 - OS7: Saarikas 2 (15,78 km)

16:54 - OS8: Sydanmaa 2 (19,1 km)

18:05 - OS9: Hoho 2 (9,6 km)

19:05 - OS10: Harju 2 (2,58 km)

Sobota, 1 sierpnia:

8:01 - OS11: Parkkola 1(16,8 km)

9:42 - OS12: Paijala 1 (10,6 km)

10:36 - OS13: Vastila 1 (19,2 km)

12:05 - OS14: Leustu 1 (16,44 km)

15:01 - OS15: Parkkola 2(16,8 km)

16:42 - OS16: Paijala 2 (10,6 km)

17:36 - OS17: Vastila 2 (19,2 km)

19:05 - OS18: Leustu 2 (16,44 km)

Niedziela, 2 sierpnia:

10:35 - OS19: Himos-Jamsa 1 (30 km)

13:15 - OS20: Himos-Jamsa 2 (30 km) Powerstage