Finowie potwierdzają plan

Spełnił się czarny scenariusz i sezon 2021 jeszcze przed startem stracił jedną z zaplanowanych rund. We wtorek poinformowano o odwołaniu Rajdu Szwecji.

Jeszcze przed oficjalną decyzją pojawiły się spekulacje na temat zastąpienia imprezy w regionie Varmland, prowadzące w kierunku fińskim. Potwierdzone zostały przez Tarkiainena, członka tamtejszej federacji. Do realizacji planów jeszcze jednak daleka droga.

- Zapytano nas czy możemy zająć się organizacją w Finlandii - powiedział Tarkiainen w rozmowie z serwisem Rallit oraz telewizją YLE. - W ciągu kilku najbliższych dni dowiemy się, jak sprostać tej sytuacji i czy w ogóle jest szansa powodzenia.

- Zorientowaliśmy się trochę i wykonaliśmy kilka telefonów w różnych kierunkach. Jednak nie ma co jeszcze rezerwować hoteli. Oczywiście, czas jest sporym ograniczeniem i zobaczymy, co uda się zorganizować przed świętami. Z pewnością trzeba też wziąć pod uwagę sytuację epidemiczną.

W powszechnej opinii najbardziej prawdopodobną opcją jest przesunięcie z połowy stycznia na koniec lutego i włączenie do WRC popularnego Arctic Lapland Rally. Mimo to, nie można wykluczyć przygotowania zupełnie odrębnego wydarzenia. Tarkiainen nie chce jednak ujawniać możliwych lokalizacji.

- Nie będę komentował kiedy i gdzie odbyłby się rajd. Wszystko jest jeszcze w powijakach. Analizujemy to wszystko dopiero od niedawna, więc nie ma jeszcze przełomu w tym czy w innym kierunku.

Środki na organizację rundy z pewnością musiałaby wyłożyć fińska federacja. Pieniędzy nie ma zbyt wiele z powodu odwołania w sezonie 2020 Rajdu Finlandii.

- Nie ma góry pieniędzy, ponieważ minionego lata stało się to, co się stało. Musimy się dowiedzieć, jakiego budżetu będzie wymagał rajd. Jakie są liczby po stronie kosztów i przychodów. Należy szczegółowo wyjaśnić te kwestie. Nie widzę sensu zaczynać, pomachać rękami i zobaczyć co się stanie.

Tarkiainen zdradził również, że na spotkaniu z FIA ustalono, że szczególne środki ostrożności podczas rund WRC - jak na przykład zamknięte przed publicznością parki serwisowe - zachowane zostaną przynajmniej do kwietnia. Rajd Chorwacji zaplanowany jest w dniach 22-25 kwietnia.