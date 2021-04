Ford Fiesta WRC w barwach Red Bulla

Dla ekipy z Cumbrii trzecia runda WRC 2021 (22-25 kwietnia) będzie weekendem pełnym debiutów.

Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul pierwszy raz będą rywalizowali w najwyższej klasie w mistrzostwach świata. Gus Greensmith rozpoczyna współpracę z nowym pilotem Chrisem Pattersonem.

- Jestem naprawdę podekscytowany możliwością postawienia kolejnego kroku w karierze i dziękuję M-Sportowi oraz Red Bullowi za tę możliwość, jak również FFSA, wszystkim partnerom, rodzinie i osobom, które mnie wspierają. Bez nich wszystkich nie byłoby mnie tu dzisiaj - powiedział Adrien Fourmaux.

- To nie będzie mój pierwszy raz za kierownicą Fiesty WRC. Jeździłem tym samochodem w Rallylegend w zeszłym roku, uczestniczyłem też w testach przed Arktycznym Rajdem Finlandii. To będzie natomiast mój pierwszy start pośród najlepszych kierowców w Rajdowych Mistrzostwach Świata - kontynuował.

- Czeka mnie wiele nauki, nie mogę doczekać się tego i skupię się na zdobyciu jak największej wiedzy i doświadczenia - podkreślił.

- W ten weekend czekają nas testy, aby odnaleźć się w samochodzie i przygotować do wyjazdu na chorwackie oesy, które będą dla wszystkich zupełnie nowe - dodał. - Odcinki specjalne wyglądają ciekawe, są szybkie, wąskie, miejscami dość techniczne. To będzie duże wyzwanie. Zobaczymy, jakie będzie nasze miejsce w stawce i na ile uda nam się poprawić w trakcie weekendu.

W oparciu o współpracę z austriackim producentem napojów energetycznych, jedynie Fiesta załogi Fourmaux/Jamoul została przyozdobiona grafikami Red Bulla.

Gus Greensmith dodaje: - Naprawdę nie mogę doczekać się powrotu za kierownicę, a rozpoczynając współpracę z Chrisem, wydaje mi się, że to zupełnie nowy początek sezonu. Jest świetnym pilotem i dobrym przyjacielem. Na tym etapie mojej kariery będę mógł skorzystać z doświadczenia, które wniesie. Chodzi o to, abym naprawił swoje drobne błędy i wierzę, że z jego pomocą jest to możliwe.

Teemu Suninen w tym roku realizuje częściowy program startów w mistrzostwach świata w najwyższej klasie. Po przejęciu Fiesty WRC przez Fourmauxa, Fin na rundę w Chorwacji przesiada się do Fiesty Rally2 i będzie reprezentował M-Sport w kategorii WRC 2.

- Wspaniale, że wezmę udział w Rajdzie Chorwacji w przyszłym tygodniu - przekazał Suninen. - Tego wydarzenia nie było początkowo w moim kalendarzu i dziękuję Malcolmowi i Richardowi za umożliwienie tego startu. Im więcej czasu spędzam za kierownicą jakiegokolwiek samochodu rajdowego, tym lepiej. Nie mogę doczekać się rajdu i odkrywania chorwackich odcinków specjalnych.

- Kategoria WRC 2 jest obecnie bardzo konkurencyjna. Nie jeździłem Fiestą Rally2 od dawna, czekam na to wyzwanie i mam nadzieję na dobrą walkę w czołówce - dodał.

Ostatni raz w mistrzostwach świata Suninen startował w klasie RC2 w 2018 roku. W Rajdzie Monte Carlo jadąc Fiestą R5, pilotowany przez Mikko Markkulę, zajął trzecie miejsce w WRC 2.

