Kiedy ktoś wspomina Colina McRae, większość ludzi nawiązuje do jego okresu spędzonego w zespole Subaru.

Za kierownicą Imprezy 555 zdobył mistrzostwo świata 1995 roku. Szkot wraz z Subaru miał też owocnych kilka innych sezonów. W 1996 i 1997 roku sięgał po drugie miejsce w WRC.

Jednak pomyślne lata Colina McRae nie były związane tylko z Subaru oraz z Prodrive. Miał także kilka udanych występów z Fordem za kierownicą Focusa WRC pierwszej generacji. Zbliżył się do zdobycia drugiego tytułu w 2001 roku, a samochód, który pomógł mu to osiągnąć, trafił właśnie na aukcję.

Ford Focus WRC (Y4 FMC) z sezonu 2001 ma do opowiedzenia niezwykłą historię. Sportowy debiut zaliczył podczas Rajdu Akropolu, w którym McRae stanął na najwyższym stopniu podium. W Rajdzie Nowej Zelandii była to druga lokata. Natomiast kampania dla tego auta zakończyła się w Rajdzie Wielkiej Brytanii spektakularnym dachowaniem. Wypadek ten zakończył również nadzieje McRae na tytuł mistrzowski.

Pomimo zniszczeń, M-Sport Ford odbudował Y4 FMC i nawet wystawił go w kilku rajdach w kolejnym roku, choć już nie wygrał żadnej rundy mistrzostw świata. Później był wykorzystywany w serii BTRDA. Po przejściu auta na sportową emeryturę, został on odrestaurowany i przywrócony do stanu z 2001 roku.

Obecnie wykorzystywany jest w takich imprezach, jak Goodwood Festival of Speed. Wkrótce jednak Y4 FMC może trafić do garażu zamożnego kolekcjonera za około 402 225 dolarów. Silverstone Auctions podaje, że omawiany Focus WRC jest całkowicie sprawny i w pełni przygotowany do startów w rajdach.

Galeria zdjęć: Ford Focus WRC 2001 Colin McRae

Ford Focus WRC Colin McRae - Autor zdjęcia: Silverstone Auctions