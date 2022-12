M-Sport poza zaangażowaniem w królewskiej klasie samochodów WRC i Rally1 od lat obecny jest również w rozgrywkach niższego szczebla rajdowej drabinki. Podobnie będzie w sezonie 2023. Brytyjska stajnia wystawi oficjalny zespół w WRC 2 z dwoma samochodami dla Adriena Fourmaux i Gregoire’a Munstera.

Fourmaux związany jest z M-Sportem od 2020 roku, chociaż samochodami marki Ford pojawiał się w światowym czempionacie już wcześniej. We wspomnianym sezonie 2020 zaliczył program w WRC 2 i uplasował się na trzeciej pozycji. Podczas kolejnej kampanii łączył starty Fiestą Rally2 oraz WRC.

W sezonie 2022 miał zaliczyć pełny program hybrydową Pumą Rally1, ale po kilku błędach popełnionych, skutkujących groźnymi wypadkami, M-Sport ograniczył liczbę startów. Najlepszy tegoroczny wynik 27-latka, pilotowanego przez Alexandre’a Corię, to siódme miejsce w Rajdzie Estonii.

- Bardzo się cieszę, że czwarty sezon z rzędu mogę być członkiem zespołu i nie mogę się już doczekać powrotu do Monte Carlo w przyszłym miesiącu - przekazał Fourmaux. - Tuż po świętach zaliczymy treningowy start, który będzie dobrym przygotowaniem do Rajdu Monte Carlo.

- Chciałbym bardzo podziękować zespołowi za zaufanie i szansę jazdy w sezonie 2023. Nie mogę się doczekać, by przekonać się, co możemy razem osiągnąć.

Z kolei Munster nigdy wcześniej nie jeździł samochodami z M-Sportu. Ostatnie trzy sezony spędził za kierownicą Hyundaia i20 R5 oraz i20 N Rally2. Łączył programy w krajowych czempionatach, mistrzostwach Europy oraz świata. Sześć tegorocznych startów w WRC 2 dało dziewiątą pozycję w łącznej tabeli, a największym sukcesem była wygrana - wraz z Louisem Loukką - w kategorii podczas finału sezonu w Japonii.

Munster przed podpisaniem umowy odwiedził siedzibę M-Sportu:

- Infrastruktura i zaplecze w Dovenby Hall są niesamowite. Warsztat i nowy budynek robią wrażenie - podzielił się opinią Munster. - Tor do jazdy również był przyjemny, zwłaszcza w tych mroźnych warunkach.

- Planem na przyszły rok jest wzięcie udziału w dużej liczbie rajdów za kierownicą auta Rally2. Chcę wykorzystać zarówno swoje nabyte już doświadczenie, jak i odkryć nowe imprezy. Muszę zaadaptować się do samochodu, a później spisywać się dobrze i mieć odpowiednie wyniki.

- M-Sport to prawdziwa fabryka talentów. Jeśli spojrzy się na Elfyna [Evansa], Otta [Tanaka] i Thierry’ego [Neuville’a], oni wszyscy wywodzą się stąd. Myślę, że to najlepsze miejsce do rozwoju jako kierowca. Z zespołem miło się pracuje, a samochód jest mocny. Przed nami dobry sezon, a ja skoncentruję się na maksymalizacji zysków z pracy z zespołem. Chcę nabyć doświadczenia i rozwijać się jako kierowca.

Rajd Monte Carlo, rozpoczynający sezon WRC 2023, odbędzie się w dniach 19-22 stycznia.

