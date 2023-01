Już w najbliższy czwartek wieczorem dwadzieścia siedem załóg przystąpi do walki w Rajdzie Monte Carlo w WRC 2. Zwycięzcy dwóch ostatnich edycji, Andreas Mikkelsen i Torstein Eriksen, tym razem nie pojawią się w tej imprezie. Natomiast pośród kierowców w tej stawce, którzy czują, że mają coś do udowodnienia, jest Adriem Fourmaux.

Po zaliczeniu wzlotów i upadków za kierownicą Forda Pumy Rally1 w sezonie 2022, Francuz pozostał w szeregach M-Sport Ford, ale został przesunięty do WRC 2 na pełną kampanię, w której brytyjską formację będzie reprezentował wraz z Gregoire Munsterem.

Fourmaux doznał ciężkiego wypadku w poprzedniej edycji rajdu, ale rok wcześniej, kiedy poprowadził Fiestę Rally2, podobną, do której wsiądzie teraz, zajął drugie miejsce w klasie.

- Rajd Monte Carlo jest oczywiście najbardziej znaną imprezą w mistrzostwach i zawsze jest to fantastyczny sposób na rozpoczęcie sezonu - powiedział Fourmaux. - Liczymy na dobry wynik w tym rajdzie, aby jak najlepiej rozpocząć kampanię w WRC 2.

- To jedno z najtrudniejszych wydarzeń sezonu, z niełatwymi i zmieniającymi się warunkami drogowymi. Nie mogę się doczekać powrotu do Rally2 i zobaczenia, co możemy osiągnąć - dodał 27-latek, którego ponownie będzie pilotował Alexandre Coria.

Munster i Louis Louka wkraczają do akcji po zwycięstwie w WRC 2 w Rajdzie Japonii na koniec zeszłorocznych mistrzostw, w których byli szóstym duetem w WRC 2 Junior.

- Nie możemy doczekać się, aby po raz pierwszy wziąć udział w Rajdzie Monte Carlo w samochodzie przygotowanym przez M-Sport. W przeszłości startowaliśmy w tym rajdzie kilka razy, więc mamy tam pewne doświadczenie, ale nie sądzę, aby realistycznym było stwierdzenie, że będziemy celować w czołowy rezultat - powiedział Munster. - Postaramy się po prostu zapoznać z samochodem, podążać regularnym tempem przez cały weekend i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Liczymy na zaprezentowanie dobrego poziomu na początku kampanii.

Obie załogi w ramach rozgrzewki zaliczyły na początku stycznia Janner Rallye. Fourmaux i Coria triumfowali w inauguracyjnej rundzie mistrzostw Austrii. Munster i Louka po raz pierwszy zasiedli w Fieście Rally2. Po kłopotach technicznych na początku zawodów, byli bliscy ukończenia zmagań na trzynastej pozycji, wykluczono ich jednak z rajdu z powodu nieprzepisowego docięcia opon.