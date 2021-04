W Zagrzebiu Fourmaux debiutuje za kierownicą Fiesty WRC w mistrzostwach świata. Natomiast nie jest mu to obcy samochód. W Fordzie najwyższej klasy triumfował w Rallylegend w zeszłym roku.

Szef zespołu M-Sport Ford zapowiedział, że Fourmaux ma się głównie skupić na dotarciu do mety rajdu debiutującego w kalendarzu WRC, nowej imprezy dla całej stawki.

- Pogoda zapowiada się interesująco - powiedział Millener. - Do tego uczciwym stwierdzeniem jest, że może być to nieco łatwiejszy rajd dla Adriena, jeśli chodzi o debiut [red. w mistrzostwach świata, w klasie WRC].

- Ta impreza, ze swoimi zmiennymi warunkami, zapewni mu możliwość zdobycia dużego doświadczenia. Ciekawie będzie zobaczyć, jak sobie poradzi - kontynuował.

- Adrien wie co ma robić, że musi pojechać swój własny rajd nie myśląc o tym co dzieje się wokół niego - podkreślił. - Jeśli będzie trzymał się z dala od kłopotów, nie obracał na trasie, nie wpadnie do rowu, to prawdopodobnie uzyska dobry rezultat. Chcemy zobaczyć go na mecie.

Fourmaux na Rajd Chorwacji przejął Forda Fiestę WRC Teemu Suninena. Fin tym razem reprezentuje M-Sport Ford w kategorii WRC2. Pełny sezon w drugiej Fieście WRC zalicza natomiast Gus Greensmith.

akcje