WRC

Fourmaux martwi się o przyszłość WRC

Adrien Fourmaux uważa, że wciąż istnieje wiele znaków zapytania dotyczących przyszłości WRC.

Piotr Furman
Opublikowano:
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

W przyszłym sezonie Rajdowych Mistrzostw Świata wejdą w życie nowe przepisy. Samochody królewskiej kategorii będą mogły kosztować maksymalnie 345 000 euro i w dużej mierze bazować będą na obecnych samochodach Rally2.

Spośród obecnych marek tylko Toyota zbudowała samochód zgodny z nowymi przepisami. M-Sport Ford koncentruje się na rozwoju istniejącego samochodu Rally2, a Hyundai nie ogłosił jeszcze swoich ostatecznych planów. Dodatkowo, do stawki ma dołączyć nowy zespół Project Rally One, a mówi się także, że do najwyższej klasy dołączy jeden z obecnych producentów Rally2.

Brak stabilnej sytuacji potęguje fakt, że najpopularniejszy rajdowy cykl wciąż poszukuje nowego promotora. Podobno jest kilku kandydatów, ale nie osiągnięto jeszcze pełnego porozumienia w sprawie warunków umowy.

Czytaj również:

Fourmaux, kierowca zespołu Hyundaia, uważa, że ​​same nowe przepisy nie wyprowadzą rajdów z kryzysu.

- Na razie tylko jeden producent ma gotowy nowy samochód. Musimy zrozumieć, gdzie będziemy w 2027 roku. To samo w sobie nie jest proste, bo jeśli to nie przyciągnie większej liczby producentów, będziemy musieli znaleźć inne rozwiązanie.

- Myślę, że musimy popracować nad promocją tego sportu – pod tym względem wciąż tkwimy w latach 2000 – powiedział Fourmaux na stronie internetowej belgijskiej stacji RTBF.

Samochody najwyższej kategorii w WRC zawsze wyróżniały najlepszymi osiągami, które zapewniały odpowiednią widowiskowość. Chociaż idea redukcji kosztów jest zrozumiała, Fourmaux obawia się, że samochody o niższej mocy niekoniecznie poprawią ciężką sytuację.

- Wykonaliśmy kilka prób z samochodem Rally2 i spadek osiągów jest odczuwalny. Nadal świetnie się nim jeździ, ale chce się wrócić do czegoś mocniejszego – powiedział Fourmaux.

- I teraz pojawia się pytanie, czy bardziej doświadczeni kierowcy będą nadal zainteresowani startami i czy przypadkiem nie stracimy któregoś z nich? Może to jednak oznaczać nowy początek dla rajdów.

- Dla Hyundaia to skomplikowana sytuacja, ponieważ powinniśmy już wcześniej zacząć testować. Jeśli Hyundai zostanie w 2027 roku w WRC, to myślę, że z samochodem Rally2, a nie chcę, żeby kategoria Rally2 ucierpiała z tego powodu – dodał.

Czytaj również:

Więcej o
Piotr Furman

Katsuta wspiera przyjaciela

WRC
WRC
Katsuta wspiera przyjaciela

Antonelli chciałby spróbować

Formuła 1
Formuła 1
GP Japonii
Antonelli chciałby spróbować

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Adrien Fourmaux

Hyundai się nie poddaje

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Hyundai się nie poddaje

Atak Solberga

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Atak Solberga

Hyundai postawił aż na pięciu

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Hyundai postawił aż na pięciu
Więcej o
Hyundai Motorsport

Ważą się losy Hyundaia

WRC
WRC
Ważą się losy Hyundaia

Lappi jedzie bez presji

WRC
WRC
Lappi jedzie bez presji

Hyundai modernizuje

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Hyundai modernizuje

Najnowsze wiadomości

Fourmaux martwi się o przyszłość WRC

WRC
WRC WRC
Fourmaux martwi się o przyszłość WRC

Katsuta wspiera przyjaciela

WRC
WRC WRC
Katsuta wspiera przyjaciela

Antonelli chciałby spróbować

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Japonii
Antonelli chciałby spróbować

Rywale chwalą Audi

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Japonii
Rywale chwalą Audi

Funkcja

Poznaj pakiet premium

Hyundai postawił aż na pięciu

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai postawił aż na pięciu

Hyundai modernizuje

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai modernizuje

Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Rovanpera: Będzie mi tego brakowało

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Zobacz więcej