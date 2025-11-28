Fourmaux i Coria zakończyli piątkową rywalizację z przewagą 2,4 sekundy nad Sesksem i Francisem, ale francuska załoga wjechała na PKC przed ostatnim serwisem dnia minutę za wcześnie.

W rezultacie sędziowie nałożyli na ekipę Hyundaia karę jednej minuty, co zepchnęło ją na czwarte miejsce ze stratą 57,6 sekundy.

Sesks i Francis prowadzą teraz w rajdzie z przewagą 3,4 sekundy nad Thierrym Neuville'em i Martijnem Wydaeghe. Takamoto Katsuta i Aaron Johnston są trzeci, ze stratą 41,5 sekundy.

To kolejny zwrot akcji w jednym z najbardziej dramatycznych rajdów sezonu. Fourmaux i Coria zakończyli piątkową rywalizację z zaledwie 2,4-sekundową przewagą nad Łotyszami, mimo że byli jedną z sześciu załóg, które miały problemy z oponami na ostatnim oesie dnia.

Próba Wadi Almatwi przejdzie do historii jako jedna z najbardziej szalonych w historii WRC. Podczas jej drugiego przejazdu defekty opon dotknęły: Sesksa, Fourmaux, Ogiera, Neuville’a, Tanaka i Munstera.

Sesks na początku oesu przebił lewą tylną oponę, ale zdecydował się kontynuować jazdę i dotarł do mety ze stratą 54,1 sekundy. Wydawało się, że Fourmaux zyska znaczną przewagę, ale kierowca Hyundaia uszkodził z kolei lewą przednią oponę.

Francuz również kontynuował jazdę, tracąc na mecie 29,6 sekundy, ale wystarczyło to, by odzyskać prowadzenie, zanim kara za wcześniejszy wjazd na PKC zmieniła klasyfikację.

Wyniki po drugim etapie (po OS14):

1. Martins Sesks/Renars Francis Ford Puma Rally1 2:43.20,1

2. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +3,4 s

3. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +41,5 s

4. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +57,6 s

5. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +1.12,6

6. Sebastien Ogier/Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1.12,8

7. Sami Pajari/Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +1.34,8

8. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 +3.52,6

9. Gregoire Munster/Louis Louka Ford Puma Rally1 +6.13,4

10. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally2 +7.26,7

15. Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak Toyota GR Yaris Rally2 +11.29,7

22. Daniel Chwist/Kamil Heller Skoda Fabia RS Rally2 +31.20,7

Oglądaj: Rajd Arabii Saudyjskiej 2025 - Piątek