W finale mistrzostw świata reprezentanci M-Sportu wygrali siedem z czternastu oesów, jadąc Fordem Fiesta Rally2. Jednak przebita opona, a później piruet na trasie i uszkodzone zawieszenie sprawiły, że spadli na czwarte miejsce.

- Myślę, że to był dla nas dobry rajd. Oczywiście jestem trochę rozczarowany sobotnim błędem, ponieważ w ten weekend mieliśmy szansę wygrać. Nasze tempo było jednak w porządku i pokazaliśmy dobre rzeczy, w kontekście przyszłości - powiedział Fourmaux.

- Ogólnie to był bardzo dobry sezon. Wiele się nauczyliśmy i byliśmy mocni we wszystkich rajdach - dodał Francuz, który tydzień przed rajdem w Monzy triumfował w generalce Rally Islas Canarias. - Chciałbym również bardzo podziękować zespołowi, za całe wsparcie i ich ciężką pracę. Mam nadzieję, że będziemy dalej współpracowali w przyszłym roku.

Nie wiadomo, jaki skład wystawi M-Sport w Rajdowych Mistrzostwach Świata 2021, w najwyższej klasie. Esapekka Lappi zapowiedział, że raczej nie zobaczymy go na oesach w przyszłym roku. Spekuluje się, że Fiestami WRC nadal będą jeździli Teemu Suninen i Gus Greensmith, możliwe też, że do takiego auta wskoczy Fourmaux.

- Chcę dalej współpracować z M-Sportem, mimo, że jeszcze nic nie zostało podpisane - przekazał Fourmaux w rozmowie udzielonej dla rallye-sport.fr. - Sytuacja jest obecnie skomplikowania z powodu pandemii i jej skutków ekonomicznych. Dlatego musimy być cierpliwi. Prowadzę rozmowy z firmą Yacco, jest wola, abyśmy kontynuowali nasze działania.

- W najbliższych dniach odwiedzę M-Sport, po raz ostatni w tym roku i porozmawiamy o tym sezonie i następnym. Będę chciał też trochę pojeździć, aby utrzymać swoje tempo.

Dopytywany, czy jest szansa na samochód WRC, odparł: - Jak już wspominałem, w tej chwili nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Jeśli będzie opcja wsiąść do WRC, musimy zobaczyć na jakich warunkach. To byłaby nauka auta i nie mogą być wymagane natychmiastowe wyniki.