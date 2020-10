Ogier, goniąc siódmy tytuł mistrza świata, wycofał się z wrześniowego Rajdu Turcji, kiedy w jego Toyocie Yaris WRC, gdy zmierzał po podium, doszło do awarii silnika.

W Rajdzie Sardynii na Power Stage, Thierry Neuville odebrał mu drugie miejsce, pozostawiając go z czternastoma punktami straty do lidera mistrzostw, kolegi zespołowego, Elfyna Evansa.

Po stracie czasu podczas piątkowego etapu, kiedy również odkurzał trasę, później wygrał sześć odcinków specjalnych. Nie zdołał jednak odeprzeć Neuville'a, który na ostatnim oesie odrobił deficyt 1,7 sekundy i zakończył rajd na drugim miejscu z przewagą sekundy nad Francuzem.

- Czuję, że wyniki w ostatnich dwóch rajdach są marną nagrodą za nasze wysiłki, wycofanie w Turcji, a teraz trzecie miejsce tutaj, to nie odzwierciedla naszego prawdziwego poziomu jaki pokazaliśmy podczas weekendu - powiedział Ogier.

- Trzecie miejsce zaledwie sześć sekund za zwycięzcą i kilka punktów zdobytych do mistrzostw oznacza, że rezultat jest dobry. Muszę jednak przyznać, że dążyliśmy do czegoś lepszego i myślę, że mieliśmy potencjał, aby to osiągnąć.

- Dałem z siebie wszystko za kierownicą, zespół wykonał bardzo dobrą robotę, a nasze wyniki były bardzo solidne. Mieliśmy prędkość i możemy być szczególnie zadowoleni, biorąc pod uwagę naszą pozycję na drodze w pierwszym dniu w porównaniu z rywalami. Niestety zamiatanie trasy kosztowało nas zbyt dużo czasu - dodał.

Do końca WRC 2020 pozostały dwie rundy, w Belgii i we Włoszech. Obie odbędą się na nawierzchni asfaltowej, więc Ogier nie musi się już martwić o odkurzanie trasy. Zmniejszywszy prowadzenie Evansa o cztery punkty, pozostaje optymistą w walce o kolejny tytuł.

- Tę frustrację odbieram pozytywnie, ponieważ mamy odpowiednie osiągi, o czym świadczą uzyskiwane dobre czasy i sześć wygranych oesów. To jest ważne na przyszłość. Mam nadzieję, że podczas ostatnich dwóch rajdów będziemy czerpali korzyści z naszej pracy. Jestem przekonany, że w końcu się to opłaci - zakończył.