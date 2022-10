Rajd Nowej Zelandii, który powrócił do kalendarza mistrzostw świata po dziesięcioletniej nieobecności, okazał się potężnym wyzwaniem ze względu na mokre i śliskie szutrowe oesy jedenastej rundy WRC 2022.

W trudnych warunkach najlepiej z obozu Hyundaia radzili sobie Ott Tanak i Martin Jarveoja. Estoński duet zakończył pierwszy etap zawodów jako liderzy.

Kara czasowa nałożona za przekroczenie górnej granicy doładowania systemu hybrydowego sprawiła jednak, że załoga Hyundaia i20 N Rally1 oznaczonego numerem osiem została przesunięta na drugie miejsce po piątku. Ostatecznie rajd ukończyli za dwiema załogami Toyoty - Kalle Rovanperą i Jonne Halttunenem, oraz Sebastienem Ogierem i Benjaminem Veillasem. Do swojego konta dopisali jeszcze cztery punkty za drugie miejsce na Power Stage.

- Rajd Nowej Zelandii stanowił dla nas trudny weekend - przyznał Tanak. - To jednak niesamowite miejsce i mieliśmy frajdę z jazdy na tych drogach. Nie byliśmy jednak wystarczająco szybcy, aby walczyć o zwycięstwo. Mimo to i tak udało się zdobyć podium i dopisać kolejne punkty do konta.

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe nie czuli się najpewniej na siedemnastu nowozelandzkich odcinkach specjalnych i musieli zadowolić się czwartą pozycją. Po pierwszym dniu dopisano im taką samą karę czasową, co w przypadku Tanaka.

- Początek imprezy okazał się dla nas trudny, a potem nie zdołaliśmy zdziałać nic więcej - przekazał Neuville. - Musimy popracować nad możliwościami samochodu w takich warunkach. Nie czułem się komfortowo, miałem trudności, aby narzucić szybkie tempo.

Trzecia z załóg ekipy z Alzenau - Oliver Solberg i Elliott Edmondson zajęli piąte miejsce, drugi raz z rzędu meldując się w czołowej piątce.

- To z pewnością nie był idealny weekend, więc piąta lokata jest naprawdę pozytywnym wynikiem - uznał Solberg. - Podziękowania dla zespołu za wszystkie przygotowania do tej wyjazdowej imprezy, a także dla mechaników za uporanie się z samochodem po problemach doświadczonych w trakcie tego wydarzenia.

Czytaj również: Duma Rovanpery

Frustracje i gratulacje

- To był dla nas dość frustrujący rajd i zanotowany w nim wynik nie był taki, po jaki przyjechaliśmy - powiedział Julien Moncet pełniący rolę szefa zespołu. - Mieliśmy zbyt wiele problemów i brakowało tempa, aby powalczyć o coś więcej. Mimo to nie poddaliśmy się i wszystkie trzy samochody dotarły do mety.

Hyundai Motorsport pogratulował Kalle Rovanperze i Toyocie tytułu w klasyfikacji indywidualnej w sezonie 2022.

- Jesteśmy zobowiązani do walki na najwyższym poziomie tych mistrzostw - dodał Moncet. - Wyniki zademonstrowane przez Kalle i Toyotę działają jako motywacja i inspiracja dla wszystkich. Ich występy w tym sezonie stanowią imponujący punkt odniesienia. Nie przestaniemy naciskać na poprawę naszej własnej konkurencyjności i z niecierpliwością czekamy na wyrównane pojedynki w pozostałych rajdach tego sezonu.

Dwunasta i przedostatnia runda WRC 2022 - Rajd Katalonii, odbędzie się w dniach 20-23 października.

Czytaj również: Kajetanowicz wykonał zadanie

Video: Kajetan Kajetanowicz podsumowuje Rajd Nowej Zelandii 2022