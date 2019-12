Galeria: Kajetanowicz i Szczepaniak w WRC 2

Po sezonie 2018, gdy Kajetanowicz i Szczepaniak zrealizowali ograniczony program startów, by lepiej poznać specyfikę rund WRC, w tym sezonie przyszedł czas na walkę o jak najlepsze rezultaty. Pierwszą areną zmagań był Rajd Korsyki, gdzie w Volkswagenie Polo R5 wywalczyli trzecie miejsce. Na asfaltach znacząco lepsi okazali się Fabio Andolfi oraz Nikołaj Griazin.

Następnie miały przyjść starty na szutrach Ameryki Południowej. Niestety pechowa awaria zawieszenia w Polo R5 sprawiła, że polski duet nie ukończył rywalizacji w Argentynie i wycofał swoje zgłoszenie w Rajdzie Chile, co oznaczało, że kibice Kajetanowicza i Szczepaniaka mogli dopingować ich dopiero na Rajdzie Sardynii. By uniknąć kolejnych problemów z zawieszeniem, duet zdecydował się na przesiadkę do Skody Fabii R5, w której wywalczyli drugie miejsce. Lepsi o 41,7 sekundy byli jedynie Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais.

Kolejnym startem był występ w Niemczech, gdzie pojawiło się kolejne podium w Volkswagenie Polo R5, a w zaciętej walce lepsze okazały się jedynie lokalne załogi.

We wrześniu pojawiło się pierwsze w historii zwycięstwo w WRC 2. Kajetanowicz i Szczepaniak w Skodzie Fabii R5 byli najlepsi na trasach Rajdu Turcji i apetyty na mistrzowski tytuł stawały się coraz większe. Niestety następnie przyszedł słabszy występ w Wielkiej Brytanii. Trzecie miejsce w Rajdzie Katalonii pozwoliło na koniec sezonu wywalczyć drugie miejsce w stawce WRC 2.