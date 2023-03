Hybrydowe samochody Rally1 zadebiutowały w zeszłym roku. Zgodnie z przepisami część trasy rajdu - przede wszystkim na terenie parku serwisowego oraz na krótkich odcinkach sekcji dojazdowych - auta muszą przejechać w trybie w pełni elektrycznym.

Po dyskusji między zaangażowanymi stronami postanowiono wprowadzić do regulaminu (w załączniku J) zapis nakazujący montaż w autach Rally1 modułu dźwiękowego. Głośność generowanego dźwięku to minimum 80 decybeli, mierzone na otwartej przestrzeni do 2 metrów przed i za samochodem oraz 1 metra nad samochodem. Moduł dźwiękowy uruchomi się automatycznie wraz z aktywacją trybu elektrycznego i wyłączy, gdy samochód przekroczy prędkość 30 km/h.

Regulaminowy zapis wejdzie w życie z dniem 1 maja, czyli samochody Rally1 po raz pierwszy będą wyposażone w moduł dźwiękowy podczas Rajdu Portugalii (11-14 maja). Motywacja wprowadzenia odpowiedniego przepisu nie została podana, ale spodziewać się można, że chodzi o kwestie bezpieczeństwa.

Zanim kierowcy i zespoły spotkają się w Portugalii, powalczą na meksykańskich szutrach (16-19 marca) oraz chorwackich asfaltach (20-23 kwietnia).

