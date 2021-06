Sebastien Ogier i Julien Ingrassia po znakomitej walce odnieśli czwarte zwycięstwo w sześciu dotychczasowych rundach powiększając swoją przewagę na prowadzeniu w klasyfikacji sezonu 2021.

→ Klasyfikacje sezonu 2021

Takamoto Katsuta, uczestnik Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program, pilotowany przez Daniela Barritta, zasiadający również za kierownicą Yarisa WRC, pierwszy raz stanął na podium w WRC. Zajął drugie miejsce.

- Zwycięstwo w Rajdzie Safari jest niesamowitym uczuciem. Nie sądziłem, że to się uda po naszych piątkowych problemach, ale zawsze daję z siebie wszystko do samego końca, aby zdobyć jak najwięcej punktów, a w przypadku Safari wiedzieliśmy, że może zdarzyć się wiele rzeczy i tak się też stało - powiedział Sebastien Ogier. - Po piątkowych kłopotach, byliśmy bardzo mocni przez resztę weekendu. To ogromny krok w kierunku mistrzostwa w obydwóch klasyfikacjach, więc to dobry dzień dla zespołu.

- Chciałbym pogratulować Katsucie, który uzyskał niesamowity wynik. Nie było łatwo dogonić go w końcówce - podkreślił.

Pozostali reprezentanci TGR WRT, którzy po piątkowych przygodach w sobotę powrócili do rywalizacji, Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen oraz Elfyn Evans i Scott Martin, zostali sklasyfikowani na szóstej i dziesiątej pozycji.

- To bardzo fajne uczucie, że udało mi się stanąć na podium - powiedział Takamoto Katsuta. - Za nami naprawdę długi weekend, w którym działo się wiele rzeczy. Każdy miał jakieś problemy, ale przetrwaliśmy i dlatego jesteśmy na tej pozycji. Muszę być zadowolony z tego wyniku. Nie spodziewałem się, że w Safari uda mi się stanąć na podium, ponieważ ten rajd jest specyficzny, a wszyscy zawodnicy z czołówki są bardzo doświadczeni. Sądziłem, że będzie to dla nas trudniejszy weekend, więc jestem naprawdę szczęśliwy. Wciąż mogę się poprawiać i mam nadzieję, że w przyszłości dorównam Sebowi i będę wygrywał rajdy. Podziękowania dla WRC Challenge Program, bo bez niego nie byłoby mnie tutaj: pomogło mi to rozwinąć się od zera i dziękuję Toyocie i Akio Toyodzie, a także całemu zespołowi.

- Seb i Julien, gratulacje! Naszym fanom, bardzo dziękuję za wasze silne wsparcie - przekazał Akio Toyoda, dyrektor generalny Toyota Motor Corporation. - Pozwólcie jednak, że najpierw przekażę to: Takamoto, to było fantastyczne!

- Jestem bardzo zadowolony z tego, co osiągnął. Rozpoczął ostatni dzień przed Sebem, cały czas walczył o zwycięstwo i w końcu stanął na podium. To było tak imponujące, że aż się trząsłem - dodał. - Od popołudnia dużo komunikowałem się z jego ojcem. Oboje byliśmy bardzo niespokojni i nie mogliśmy zająć się niczym innym. Mam szczęście, że tego dnia miałem wolne. Ukończył rajd na tych bardzo trudnych trasach, których nigdy wcześniej nie doświadczył, walcząc o zwycięstwo z najlepszymi kierowcami świata. Udziałem w tym rajdzie dojrzał o wiele bardziej niż wcześniej. W tym sezonie pozostało jeszcze sześć rund, a ostatnią z nich jest Rajd Japonii. Zapowiada się to bardzo ekscytująco.

- W tym rajdzie po raz kolejny przekonałem się, jak mocnym kierowcą jest Seb - podkreślił. - Łatwo było sobie wyobrazić, jak nierówne są drogi w Kenii. Dzięki doskonałym umiejętnościom zarządzania oponami, dogonił Takamoto i wyprzedził go podczas ostatnich trzech oesów. Jestem bardzo wdzięczny, że mamy w naszym zespole takiego kierowcę, a jego obecność przekłada się na postępy także innych członków zespołu.

