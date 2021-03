Acropolis Rally Greece będzie stanowił dziesiątą rundę sezonu 2021. Odbędzie się w dniach 9-12 września. Zajmie miejsce Rajdu Chile, który został odwołany z powodu utrudnień w podróżowaniu i lokalnych ograniczeń rządowych narzuconych w związku z pandemią.

Rajd Akropolu po raz pierwszy został zorganizowany w 1951 roku, a do mistrzostw świata dołączył od 1973 roku, szybko zyskując status kultowej imprezy i jednego z najtrudniejszych, szutrowych wydarzeń. Do sezonu 2013 38 razy był rundą WRC.

- Akropol to znakomity rozdział w historii WRC. Doceniamy ogromne zaangażowanie greckiego rządu w przywrócenie go do czołówki światowych rajdów. Witamy z powrotem - oświadczył Jona Siebel, dyrektor firmy WRC Promoter. - Wszyscy przypomną sobie jego dziedzictwo, ale równocześnie to współczesny Akropol, na poziomie naszych pozostałych jedenastu rund. To nie znaczy, że wyzwanie będzie mniejsze. Możemy być pewni, że trudne górskie drogi zapewnią jeden z możliwie najtrudniejszych rajdów.

Prezydent FIA Jean Todt, dodał: - Jestem przekonany, że wysiłki Chilijskiej Federacji Sportów Motorowych i zespołu organizacyjnego nie poszły na marne i w przyszłości będziemy mieli okazję zobaczyć kolejną wspaniałą edycję Rajdu Chile.

- Rajd Akropolu ma tym samym szansę wkroczyć do mistrzostw i nie trzeba przedstawiać tej imprezy. To legendarne zawody z jednymi z najtrudniejszych odcinków specjalnych na świecie - przekazał. - Mam szczególne wspomnienia z tego rajdu. Pięć razy startowałem tam jako pilot, w latach 1970-81, a także wygrywałem, jako dyrektor zespołu Peugeota w 1985 i 1986 roku. Wspaniale widzieć powrót Akropolu na najwyższym poziomie tej dyscypliny, dzięki wsparciu greckich władz i przy silnym zaangażowaniu organizatorów.

Rajd Akropolu powraca do kalendarza w ramach wieloletniej umowy. Jak dowiedział się serwis motorsport.com Loutraki lub Lamia brane są pod uwagę jako baza rajdu. Oba miasta gościły już Rajd Grecji w przeszłości. Natomiast harmonogram zostanie podany po przeprowadzeniu inspekcji trasy przez FIA i promotora.

