Greensmith przez długie lata związany był z M-Sportem, a ostatnie sezony spędził za kierownicą samochodów królewskiej klasy: najpierw WRC, a później Rally1.

Brytyjczyk, w przeszłości na szczeblu juniorów bramkarz Manchesteru City, postanowił jednak przenieść się do niższej kategorii i powalczy w tym roku w WRC 2. 26-latek wybrał nową Skodę Fabia RS Rally2 oraz stajnię Toksport. Swój program rozpocznie od Rajd Meksyku.

Greensmith ma już za sobą intensywne testy nowej dla siebie konstrukcji, a w ten weekend bierze udział w Ralli Vieira do Minho, odbywającym się w regionie portugalskiej rundy mistrzostw świata, zaplanowanej na maj.

- W ostatnich latach stało się jasne, że to Toksport i Skoda są tymi, których trzeba pokonać - wyjaśnił Greensmith swój wybór serwisowi WRC.com. - A biorąc pod uwagę, że Skoda przygotowała nową Fabię RS, to naprawdę nie była trudna decyzja.

- Po dłuższej przejażdżce samochodem, wygląda na to, że dokonaliśmy słusznego wyboru. Pierwsze wrażenia są takie, że łatwo się go prowadzi. Właściwie to było nawet pewne zaskoczenie. Prowadziło się tak łatwo, iż sądziłem, że nie jedziemy szybko. Kiedy jednak przyjrzeliśmy się danym, wyglądało to, że wszystko działa dobrze. Samochód łatwy w prowadzeniu, to szybki samochód!

Przed Greensmithem intensywny sezon. Chce on przejechać wszystkie rundy czempionatu, począwszy od Meksyku. Rajdy, podczas których będzie punktować w WRC 2, Brytyjczyk zamierza odsłaniać stopniowo.

- Myślę, że na ten moment plan zakłada zaliczenie reszty kalendarza. Jeśli chodzi o rajdy punktowane, będziemy decydować z biegiem sezonu. Na pewno będą to: Meksyk, Chorwacja i Portugalia. Później zastanowimy się nad resztą.

- Kłamałbym, gdybym powiedział, że nie myślę o mistrzostwie, jednak konkurencja na pewno jest w tym roku mocna. Ktokolwiek wygra, na pewno na to zasłuży.

Gus Greensmith będzie współpracował z Jonasem Anderssonem. Podczas Rajdu Meksyku ich rywalami w WRC 2 będą m.in. dwie polskie załogi: Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak oraz Daniel Chwist i Kamil Heller.

Rajd Meksyku odbędzie się w dniach 16-19 marca.

