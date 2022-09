Piątek to zdecydowanie najdłuższa część tegorocznej edycji rajdu. Załogi mają do przejechania blisko 160 km. Odcinki zlokalizowano na południe od Auckland. Właściwą rywalizację rozpoczęła próba Whaanga Coast. To jeden z najbardziej znanych i najbardziej malowniczych oesów w światowym czempionacie.

Odcinek w niemal niezmienionej konfiguracji wykorzystywany jest od pierwszej połowy lat 90. ubiegłego stulecia. Początek jest szybki i stosunkowo szeroki. Gdy trasa zbliża się do wybrzeża Morza Tasmana, staje się bardziej kręta i wolniejsza. Poranek na Wyspie Północnej jest deszczowy.

Na niespełna 30 kilometrach najlepiej poradzili sobie Greensmith i Andersson. Kierowca M-Sportu wygrał swój drugi oes w mistrzostwach świata. Sebastien Ogier i Benjamin Veillas stracili 0,4 s. Trójkę uzupełnili Craig Breen i Paul Nagle [+1,6 s].

- Chyba byłem zbyt ostrożny - zaskoczył Greensmith

- Żadnej przyczepności - komentował Ogier.

- Wygląda na to, że było w porządku. Zobaczymy, co zrobi Seb - mówił Breen.

Poza oesowym podium dojechali Ott Tanak i Martin Jarveoja [+5,8 s]. Piątkę zamknęli Elfyn Evans i Scott Martin [+6,7 s]. Otwierający trasę Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen stracili do Greensmitha 13,2 s. Dziesiątą część sekundy wolniej jechali Oliver Solberg i Elliott Edmondson.

Dopiero ósmy czas wykręcili Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+16,6 s]. Takamoto Katsuta i Aaron Johnston jechali o 17,6 s dłużej od zwycięzców próby. Dziesiątkę klasyfikacji generalnej zamknęli Hayden Paddon i John Kennard [+47,5 s], jednocześnie najszybsi w WRC 2.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak rozpoczęli dzień od trzeciego czasu w WRC 2. Do Paddona stracili 19,1 s. Przed nimi dojechali również Harry Bates i John McCarthy [+15,4 s].

Po OS2 na czele jest Breen. Greensmith traci 0,4 s. Ogier uzupełnia trójkę [+2,4 s]. Tanakowi brakuje do podium 0,9 s. Piątkę kompletuje Evans [+6,4 s].

W WRC 2 lideruje Paddon. Drudzy są Shane van Gisbergen i Glen Weston [+23,3 s]. Kajetanowicz zajmuje trzecią pozycję [+25,6 s].

