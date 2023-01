Griazin i Aleksandrow byli najszybszą załogą kategorii na alpejskich oesach. Prowadzenie objęli już po pierwszej czwartkowej próbie i pomimo kapcia na koniec sobotniego etapu i nacisków ze strony rywali, zameldowali się na mecie jako zwycięzcy WRC 2. Z przewagi nad Yohanem Rosselem i Arnaudem Dunandem ostało się 4,5 sekundy.

Jednak po ceremonii zakończenia rajdu zespół Rossela - PH Sport, postanowił wnieść protest przeciwko Griazinowi i Aleksandrowowi, reprezentującymi Toksport WRT 2. Rosjanom zarzucono złamanie artykułu 19.2 przepisów sportowych WRC, dotyczącego książki drogowej i wyznaczonej trasy. PH Sport argumentował, że Griazin i Aleksandrow podczas OS14 opuścili drogę wszystkimi czterema kołami. Protest poparto materiałem wideo.

Choć Griazin bronił się, że do opisywanego zdarzenia doszło podczas jazdy na kapciu i trudno mu było zapanować nad samochodem, sędziowie nie przychylili się do tej argumentacji i wlepili załodze Toksportu 5-sekundową karę. W konsekwencji doszło do zmiany wyników kategorii WRC 2. Różnicą pół sekundy zwycięzcami zostali Rossel i Dunand.

Podobny protest został złożony podczas ubiegłorocznego Ypres Rally Belgium. Wtedy Toksport - obsługujący m.in. drugich na mecie Andreasa Mikkelsena i Torsteina Eriksena - oprotestował zwycięzców: Stephane’a Lefebvre’a i Andy’ego Malfoya. Sędziowie wlepili załodze Citroena dwie kary: 5 s oraz 10 s za powtórne wykroczenie. Pozostało im jednak 3,1 s zapasu i do zmiany kolejności nie doszło.

