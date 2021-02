Griazin wypróbował Fiestę WRC

Rosjanin wraz z pilotem, Konstantinem Aleksandrowem, wystartują w Arctic Rally Finland w Volkswagenie Polo GTI R5 i będą walczyć o jak najlepszy rezultat w WRC 2. Na cztery dni przed rozpoczęciem imprezy Griazin zasmakował jazdy autem królewskiej klasy. Fiestę WRC udostępniła ekipa M-Sport. 23-latek przejechał około 80 km.

- Fajne wrażenia. Interesujące auto - cytuje Griazina serwis Go4speed. - Droga była śliska, więc nie mogłem wykorzystać pełnego potencjału.

- Zaskoczyło mnie, że samochód jedzie bardzo delikatnie. Takie miałem wrażenie siedząc za kierownicą, ale kiedy oglądasz nagranie, zdajesz sobie sprawę, że jazda jest szybsza niż w R5. W wolnych zakrętach prędkość jest taka sama, jednak w szybkich sekcjach wyczuwasz różnicę. To coś, do czego trzeba się przyzwyczaić, przesiadając się do auta WRC.

Jazdy w Fieście WRC zaliczył również Adrien Fourmaux, który także wystąpi w Laponii autem R5.

- Świetny dzień w mrozie i śniegu - przekazał Francuz. - W menu była dziś Fiesta WRC. Nauka trwa. Jutro ponownie wsiądę do auta Rally2 na test przed Arctic Rally.

Arctic Rally Finland rozpocznie się w najbliższy piątek. Rywalizacja potrwa do niedzieli.