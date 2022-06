Marcus Gronholm jest ostatnim Finem, który zdobył tytuł w WRC, po tym jak 20 lat temu, w 2002 roku, sięgnął po swoją drugą koronę, jeżdżąc w fabrycznym zespole Peugeota.

Od tamtej pory mistrzostwa świata były zdominowane przez Sebastiena Loeba (2004-2012) i Sebastiena Ogiera (2013-2018, 2020-2021). Ci dwaj Francuzi łącznie brali górę siedemnaście razy. Od czasu ostatniego triumfu Gronholma, z końcowych sukcesów cieszyli się też Petter Solberg (2003) i Ott Tanak (2019).

Teraz przed Kalle Rovanperą, którego pilotuje Jonne Halttunen, są duże szanse, aby mistrzowski puchar po długiej przerwie wrócił do Finlandii. Z tego kraju pochodzi siedmiu triumfatorów światowego czempionatu: Markku Alen (1978), Ari Vatanen (1981), Hannu Mikkola (1983), Timo Salonen (1985), Juha Kankkunen (1986-1987, 1991, 1993), Tommi Makinen (1996-1999) i Gronholm (2000, 2002).

Gronholm uważa, że jeśli Rovanpera utrzyma tak dobrą formę, jaką pokazał na początku sezonu, jest faworytem do wygrania tegorocznej kampanii.

- Jest bardzo dobry - powiedział Gronholm portalowi Autosport/motorsport.com, gdy zapytano go, co sądzi o ostatnich wynikach Rovanpery. - Jeśli nadal będzie jeździł tak, jak na początku sezonu, to bez wątpienia jest gotowy do wygrania mistrzostw. Kiedy jest pod presją, pozostaje szybki i radzi sobie niesamowicie.

- Musi mieć poukładane w głowie, ale oczywiście do tego jest dobrym kierowcą - wskazał dlaczego reprezentant fabrycznego zespołu Toyoty jest w tak mocnej formie. - Uczył się od małego i pokonał już wiele kilometrów. Co więcej, radzi sobie dobrze w kontekście psychicznym.

- Minęło 20 lat od mojego zwycięstwa i od tego czasu prawie tylko Francuzi zdobywali tytuły, więc teraz nadszedł czas, aby wrócił on do Finlandii - uśmiechnął się „Bosse”.

Rovanpera prowadzi w klasyfikacji sezonu 2022, ma 46 punktów przewagi nad drugim Thierrym Neuville'em z Hyundaia po wygraniu trzech ostatnich rund, w Szwecji, Chorwacji i Portugalii.

Gronholm na początku tego miesiąca przyjechał na Rajd Portugalii. Uczestniczył w obchodach 50-lecia WRC. W zawodach, ale też i uroczystościach, brał udział jego odwieczny rywal - Loeb. 48-latek wciąż startuje w wybranych imprezach, obecnie w barwach M-Sport Ford.

Sześć lat starszy od niego Gronholm zakończył karierę w WRC w 2007 roku. Potem zaliczył już tylko trzy rundy tego cyklu, ostatni raz w Rajdzie Szwecji w sezonie 2019, który był „prezentem” na jego 50 urodziny.

Zapytany, czy kolejne sukcesy Loeba mogą zachęcić go do powrotu, odparł: - Jestem trochę starszy od Sebastiena, ale on wciąż się ściga. Odkąd przestał na pełny etat startować w rajdach i tak co roku przystępuje do jakichś zawodów, na torze, w rallycrossie, czy Dakarze. Jeździ i jeździ. Nie jestem tym zaskoczony.

