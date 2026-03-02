Przejdź do głównej treści
WRC

Gronholm rozumie Rovanperę

Marcus Gronholm wyraził swoje zdanie o nagłej rezygnacji Kalle Rovanpery ze startów w WRC.

Piotr Furman
Opublikowano:
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool

Dwukrotny rajdowy mistrz świata z 2000 i 2002 roku przedstawił ostatnio własną opinię na temat kontrowersyjnej decyzji rodaka.

Rovanpera ogłosił w październiku ubiegłego roku, że na czas niekreślony odchodzi z Rajdowych Mistrzostw Świata i przenosi się do japońskiej serii Super Formuła.

Gronholm stwierdził, że 25-latek – jak wielu innych zawodników – zmęczył się szaleńczym tempem Rajdowych Mistrzostw Świata. Obecny rajdowy weekend WRC trwa prawie cały tydzień. Oprócz pokonywania odcinków specjalnych i dojazdowych, kierowcy oglądają onboardy, żeby jeszcze lepiej przygotować się do następujących po sobie oesów. Do tego dochodzi szereg obowiązków medialnych.

Czytaj również:

Kiedyś było inaczej, uważa Gronholm, który mówi wprost, że obecna sytuacja jemu też by nie odpowiadała.

- Myślę, że Kalle odszedł również z tego powodu – powiedział serwisowi Rallyjournal.

Z drugiej strony, sam Gronholm jest przynajmniej częściowo odpowiedzialny za kierunek, w jakim podążał ten sport w ostatnich latach.

- Jesteśmy trochę winni z Timo [wieloletnim pilotem Gronholma], bo to my wtedy to zaczęliśmy. Timo był w Kesko całkiem niezłym informatykiem i lubił kamery oraz komputery i zainstalował kamerę w naszym samochodzie – wspomina Gronholm.

Były kierowca Peugeota był więc pionierem w oglądaniu filmów z pokładu samochodu, ale nie korzystał z tego dobrodziejstwa na taką skalę, jak to się dzieje dzisiaj.

Marcus Gronholm and Timo Rautiainen, Peugeot Sport Peugeot 206 WRC

Marcus Gronholm and Timo Rautiainen, Peugeot Sport Peugeot 206 WRC

Autor zdjęcia: Peugeot Sport

- Oglądałem trochę nowych odcinków specjalnych i dowiedziałem się kilku rzeczy, ale na dłuższą metę nie miałem na to ochoty. Pamiętam, że zasnąłem w połowie – zaśmiał się.

- Ale teraz oglądają to wszyscy. Nie wiem, ale pewnie budzą się w środku nocy i zaczynają je przeglądać. Robią to wszędzie – w trakcie zawodów i przy każdej okazji – zakończył.

Rovanpera ma za sobą przedsezonowe testy w Super Formule, które odbyły się w zeszłym tygodniu na torze Suzuka. Fin nie ma jednak powodów do zadowolenia, ponieważ w obu sesjach testowych finiszował na końcu stawki, zajmując 24. miejsce.

Czytaj również:

Po testach przyznał, że największym wyzwaniem jest dostosowanie się do wysokich prędkości w zakrętach i poziomu przyczepności, jaki zapewniają opony.

- Jadę pierwszy raz samochodem, który dzięki aerodynamice i oponom ma tak dużą przyczepność przy dużych prędkościach, Muszę się więc do tego przyzwyczaić i wycisnąć z samochodu maksimum – powiedział po testach dwukrotny mistrz WRC.

Kalle Rovanpera, KCMG

Kalle Rovanpera, KCMG

Autor zdjęcia: Masahide Kamio

Piotr Furman

