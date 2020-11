Informację o starcie Fina w ostatniej rundzie Rajdowych Mistrzostw Świata 2020 (3-6 grudnia) potwierdził włoski zespół Mrc Sport.

24-letni Gonholm jest jednym z czołowych kierowców w World RX. Natomiast w rajdach ma nieduże doświadczenie. Dwukrotnie startował w Arctic Lapland Rally, a rok temu brał udział w Monza Rally Show.

- Trafiłem do Mrc Sport z rekomendacji zespołu RB Motorsport Roberto Bertoluttiego i ich dyrektora sportowego Eneo Giatty. W zeszłym roku startowałem z nimi w Monzy. To było dobre doświadczenie i świetnie się bawiłem - powiedział Gronholm. - W tym sezonie rajd jest finałową rundą mistrzostw świata, więc poziom będzie bardzo wysoki. To jest dla mnie bardzo motywujące. Nie wyznaczam sobie szczególnych celów, ale dam z siebie wszystko, aby zbliżyć się do poziomu, jaki prezentują ci najlepsi.

Nie poinformowano jakim wystartuje samochodem. Do tej pory w rajdach rywalizował za kierownicą Skody Fabii R5, która jest dostępna we włoskiej stajni.

W zeszłym tygodniu pojeździł Fabią podczas testów w Finlandii. Auto podstawił Printsport.

Jeśli chodzi o World RX, syn Marcusa Gronholma, aktualnie zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji mistrzostw.