Gronholm wsiądzie w WRC

Organizatorem rajdu z bazą w Varzi, położonym w północnych Włoszech, jest Automobile Club Pavia. Zaplanowano siedem odcinków specjalnych o łącznej długości 80 kilometrów. Impreza przeznaczona jest głównie dla samochodów grupy A oraz WRC, powstałych od połowy lat 90. XX wieku do 2021 roku.

Gronholm i Rautiainen, choć kojarzeni głównie z Peugeotem i Fordem, pojadą Subaru Impreza WRC’08. Samochodem rodem z Banbury zaliczyli jedną rundę światowego czempionatu - Rajd Portugalii w 2009 roku.

Doradcą organizatorów Mythical Cars Rally jest Andrea Adamo i to on zaprosił Finów do udziału.

- Miło jest otrzymać zaproszenie od Andrei - przekazał Gronholm. - Dawno nie brałem udziału w rajdzie. Chyba to była Szwecja w 2019 roku.

- Priorytetem jest dobra zabawa, nic więcej. Nie chcę, aby ludzie oczekiwali ode mnie świetnego wyniku czy mocnego ataku na oesach. Nie wracam, żeby zostać mistrzem świata i nie będę jechał jak idiota. Będę cieszył się jazdą i atmosferą.

- Domyślam się, że w mieście oraz na oesach będzie wielu kibiców. Oni będą najważniejsi. Występ w Subaru to plan Andrei. Niby łączy mnie coś z tym samochodem, ale nie tak wiele. Może gdybym jechał 206 WRC, poczułbym się jak 2002 roku i zaczął cisnąć jak diabli - zażartował „Bosse”.

Gronholm i Rautiainen dwukrotnie byli mistrzami świata. W 2000 i 2002 roku zdobywali trofeum przy użyciu Peugeota 206 WRC. Fiński kierowca aktywny udział w światowym czempionacie zakończył po sezonie 2007. Od tamtej pory wystąpił w czterech rundach WRC: Rajdzie Portugalii 2008 (prowadząc auto funkcyjne), wspomnianym Rajdzie Portugalii 2009 oraz dwa razy w Rajdzie Szwecji (2010 i 2019).

Wśród uczestników Mythical Cars Rally jest już Andreas Mikkelsen. Norweg pojedzie Skodą Fabia S2000. Takim samochodem w latach 2011-2012 triumfował w cyklu IRC.

Mythical Cars Rally odbędzie się w dniach 24-27 maja.

