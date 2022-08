Gus Greensmith, pilotowany przez Jonasa Anderssona, były jedynym kierowcą Forda Pumy Rally1 który ukończył wszystkie etapy na drodze do mety belgijskiej rundy mistrzostw świata. Jego koledzy Craig Breen i Paul Nagle oraz Adrien Fourmaux i Alexandre Coria mieli wypadki. Obie załogi zaliczyły kraksy w chwili podążania na piątych pozycjach.

Dla Brytyjczyka asfaltowa impreza też nie była wolna od dramatów. W sobotni poranek zaliczył wycieczkę poza trasę, w wyniku której w lewym tylnym kole jego auta doszło do pęknięcia tarczy hamulcowej. Z takim uszkodzeniem musiał przebyć jeszcze dwa odcinki specjalne zanim dotarł do serwisu. Oczywiście przełożyło się to na dużą stratę czasową. Zawody ukończył na dziewiętnastym miejscu, prawie dwadzieścia minut za zwycięzcami, Ottem Tanakiem i Martinem Jarveoją.

- Dobra rzeczą dla nas wszystkich byłoby teraz wsiąść do samolotu i wrócić do domu - przyznał Greensmith tuż po przekroczeniu linii mety ostatniego oesu. - Każdy z nas potrzebuje kilku dni dla siebie. Następnie wszyscy zbierzemy się w przyszłym tygodniu i ruszymy dalej.

- Kiedy sprawy nie idą w dobrym kierunku, a taka sytuacja ma miejsce obecnie, po prostu należy wziąć kilka dni wolnego i zresetować się - kontynuował.

Pomimo kolejnego rozczarowującego weekendu Greensmith nalega, że dobre wyniki są w zasięgu Pumy Rally1 i jego kolegów zespołowych.

- Samochód, kierowcy i zespół mają potencjał na zwycięstwa i odwiedzanie podium. Oczywiście musimy przyjrzeć się swoim poczynaniom, jako że ciągle dochodzi do takich samych zdarzeń - dodał. - Nie inaczej było w naszym przypadku, dlatego przyda się kilka dni na złapanie oddechu.

- Będzie dobrze, ponieważ wszyscy ciężko na to pracują. Cała ekipa i kierowcy dają z siebie wszystko. Nadejdzie moment, kiedy wszystko wreszcie zatrybi - podsumował.

M-Sport wystawi aż sześć Pum Rally1 w najbliższej rundzie WRC, w Rajdzie Akropolu (8-11 września).

Sebastien Loeb i Isabelle Galmiche, którzy w Monte Carlo zapewnili zespołowi jedyne zwycięstwo w tym roku, powrócą w Grecji do składu. Do Greensmitha, Breena i Fourmauxa dołącza również załogi Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais oraz Jourdan Serderidis/Frederic Miclotte.

Video: Podsumowanie Ypres Rally Belgium 2022